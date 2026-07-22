Pad odaziva primorao Moskvu na drastičan korak: Za odlazak u rat pomilovanje dobivaju i šverceri nuklearnog materijala

Ruska Državna duma izglasala je novi zakon koji omogućuje znatno širem krugu zatvorenika odlazak na bojište u Ukrajinu u zamjenu za pomilovanje. Ovaj potez dolazi u trenucima kada, prema obavještajnim podacima, Moskva ne uspijeva ispuniti planirane kvote mobilizacije i regrutacije.

Prema novom zakonskom prijedlogu, koji je Vlada uputila u proceduru u petak, 17. srpnja, te koji je ekspresno usvojen u srijedu, 22. srpnja, vojsku će ubuduće moći popuniti i osobe osuđene za teška kaznena djela koja su dosad bila izuzeta.

Osuđenici koji pristanu na odlazak na bojište dobit će brisanje kaznene evidencije, no službeno neće služiti s redovnim sastavom. Zamjenik ministra obrane Viktor Goremykin potvrdio je pred zastupnicima da će ti zatvorenici biti raspoređeni u "specijalne postrojbe" te izolirani od redovnih ugovornih vojnika.

Tko sve ide na bojište?

Prema navodima ruskog medija RBC, novi zakon otvara vrata regrutaciji osuđenika za sljedeća kaznena djela:

Krijumčarenje : novca, narkotika, oružja, eksploziva, patogenih bioloških tvari te nuklearnih materijala

: novca, narkotika, oružja, eksploziva, patogenih bioloških tvari te nuklearnih materijala Organizirani kriminal: sudjelovanje u zločinačkim organizacijama i banditizam

sudjelovanje u zločinačkim organizacijama i banditizam Krađa i neovlašteno rukovanje: krađa nuklearnih materijala te nepropisno rukovanje državnim tajnama ili gubitak tajnih dokumenata

krađa nuklearnih materijala te nepropisno rukovanje državnim tajnama ili gubitak tajnih dokumenata Trgovina ljudima i nelegalne migracije: organizacija ilegalnih migracija te povrede sigurnosti na energetskim i zaštićenim objektima

Goremykin je pred parlamentom otvoreno priznao da je cilj ove mjere "povećanje bazena potencijalnih kandidata za vojnu službu".

Ova odluka izaziva dodatnu zabrinutost unutar same Rusije. Prema neovisnoj istrazi medija Vertska iz prosinca 2025. godine, baziranoj na sudskim zapisnicima, ruski vojnici koji su se vratili iz rata u Ukrajini ubili su najmanje 551 osobu unutar granica Ruske Federacije. Više od polovice tih ubojstava - njih 163 - počinili su upravo bivši zatvorenici koji su pušteni iz zatvora kako bi se borili u Ukrajini, piše Kyiv Post.

Pad odaziva i velike brojke gubitaka

Novi val regrutacije zatvorenika izravna je posljedica problema s popunjavanjem redovnih vojnih redova. Prema izvješću Vanjske obavještajne službe Ukrajine (SZRU) od 14. srpnja, Rusija u 2026. godini ne uspijeva ostvariti cilj od 409.000 novih regruta. Do srpnja je potpisano tek oko 195.000 ugovora.

Obavještajni podaci navode i kako je Rusija samo u prvih sedam mjeseci 2026. godine imala oko 196.700 izbačenih iz stroja – uključujući 115.300 nepovratnih gubitaka (poginulih), oko 80.400 ranjenih te oko 1.000 zarobljenih vojnika. Slab odaziv bilježi se unatoč visokim financijskim poticajima koje nudi Moskva, pa je tako i novoosnovani rod Oružanih snaga za besposadne sustave (VBS) uspio popuniti jedva četvrtinu planiranog kadra.

Zbog teških gubitaka i nedovoljnog broja dobrovoljaca, ukrajinski dužnosnici upozoravaju kako Moskva za jesen planira masovnu mobilizaciju od čak 500.000 ljudi, koja bi mogla uslijediti odmah nakon izbora za Državnu dumu sredinom rujna.