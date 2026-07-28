Misterij mosta Moskve i Pjongjanga: Istraga otkrila tajnu koju bi rado sakrili

Rusija i Sjeverna Koreja blizu su dovršetka mosta koji će predstavljati prvu cestovnu vezu ikad izgrađenu između njih, a sve to uz zabrinutost da te dvije saveznice, čiji se odnosi sve više produbljuju, grade infrastrukturu radi jačanja vojne suradnje u ratu u Ukrajini.

Most se proteže preko rijeke Tumen, povezujući Khasan na ruskom Dalekom istoku i Tumangang u Sjevernoj Koreji - riječ je o zabačenom i rijetko naseljenom pograničnom području gdje ta rijeka čini posljednjih nekoliko kilometara granice prije izlaska na more.

Prijelaz je sada uglavnom dovršen. Sjeverna Koreja završila je svoj dio projekta, uključujući carinske i karantenske objekte, uoči planiranog otvaranja 19. lipnja, no Rusija kasni s radovima na svojoj strani granice te novi datum otvaranja još nije potvrđen.

Rusija i Sjeverna Koreja privode kraju gradnju prvog cestovnog mosta između dviju zemalja, projekta koji službeno predstavljaju kao način jačanja trgovine i turizma Foto: Afp

Koja je zapravo svrha projekta?

Ruske i sjevernokorejske vlasti nisu skrivale projekt izgradnje mosta, navodeći da je njegova svrha širenje trgovine i turizma.

Međutim, novo istraživanje ukrajinske organizacije za ljudska prava Truth Hounds, čiji su rezultati podijeljeni s listom The Guardian, sugerira da je most prvenstveno namijenjen uspostavi diskretnog koridora za vojnu logistiku, a ne poticanju trgovine.

Nazar Myhun, koji je vodio istraživanje temeljeno na javno dostupnim podacima (OSINT) u organizaciji Truth Hounds, izjavio je da je ključni razlog takvog zaključka činjenica da je korištenjem cesta mnogo lakše izbjeći satelitski nadzor - metodu koju Zapad koristi za praćenje aktivnosti Rusije i Sjeverne Koreje - nego korištenjem željezničke mreže.

Novi prijelaz preko rijeke Tumen nalazi se uz Most prijateljstva, koji je jedina željeznička veza između dviju zemalja. Cestovna mreža Rusije i Sjeverne Koreje znatno je opsežnija od njihove željezničke mreže, rekao je Mihun, zbog čega ju je teže u potpunosti nadzirati. Utovar i istovar kamiona također se mogu obaviti mnogo brže nego kod željezničkih vagona, koji su dulje izloženi satelitskom snimanju.

"Vrsta vagona vidljiva na snimci otkriva mnogo o teretu, a određene kategorije robe prevoze se u otvorenim vagonima, što omogućuje njihovu identifikaciju. S druge strane, kamioni na satelitskim snimkama gotovo uvijek izgledaju isto", upozorio je Myhun i dodao da se teret u cestovnom prometu može utovariti bilo gdje, za razliku od vlakova koji ovise o malom broju fiksnih željezničkih čvorišta.

Rusija i Sjeverna Koreja privode kraju gradnju prvog cestovnog mosta između dviju zemalja, projekta koji službeno predstavljaju kao način jačanja trgovine i turizma Foto: Afp

"Službeno opravdanje je slabo"

Ruski dužnosnici predstavili su ovaj projekt kao način za širenje trgovine i turizma. "Otvaranje novog cestovnog mosta povećat će međusobnu trgovinu, optimizirati logistiku, ojačati kulturne veze i pretvoriti pogranična područja u gospodarska središta koja se dinamično razvijaju", tvrdi ruski ministar prometa Andrej Nikitin.

Sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA također je prikazala most kao sredstvo za poticanje "putovanja ljudi, turizma i protoka robe” između dviju zemalja.

No, organizacija Truth Hounds tvrdi da je gospodarsko opravdanje za izgradnju mosta slabo. Procjenjuje se da je izgradnja prijelaza stajala više od 100 milijuna dolara, dok je vrijednost bilateralne trgovine 2024. godine navodno iznosila samo 34 milijuna dolara.

Turizam iz Rusije u Sjevernu Koreju i dalje je pod strogim nadzorom te se uglavnom svodi na organizirane obilaske s pratnjom, uz oko 10.000 ruskih posjetitelja u 2025. godini. Pjongjang, koji posjećuje većina stranih turista, udaljen je više od 500 kilometara od tog prijelaza.

Umjesto toga, istraživanje zaključuje da se taj prijelaz bolje može shvatiti kao stratešku infrastrukturu - koridor za prebacivanje sjevernokorejskih vojnika, građevinskih brigada i vojnih dužnosnika u Rusiju te za transport ruske tehnologije i resursa u suprotnom smjeru.

Truth Hounds pomno prati suradnju Rusije i Sjeverne Koreje jer je smatra jednim od ključnih čimbenika koji utječu na rusku snagu u ratu protiv Ukrajine. Zbog sve čvršćih odnosa dvosmjerna razmjena oružja i tehnologije između tih dviju zemalja postala je lakša i manje transparentna, rekao je Myhun, što također predstavlja prijetnju susjedima Sjeverne Koreje.

Kremlj je kontaktiran u vezi s navodima iznesenima u istrazi, no još nije odgovorio.

Kim Jong Un i Vladimir Putin Foto: Afp

Sve snažniji vojni savez

Most preko rijeke Tumen dug je oko kilometar i širok sedam metara te ima dvije prometne trake; dio je šireg prijelaza ukupne duljine 4,7 kilometara koji uključuje i pristupne ceste. Satelitske snimke također prikazuju izgradnju prateće infrastrukture na ruskoj strani, uključujući helidrom.

Međutim, željeznički promet otežan je zbog razlike u širini kolosijeka između Rusije i Sjeverne Koreje, što znači da je potrebno mijenjati osovine kako bi vlakovi mogli nastaviti vožnju mrežom druge zemlje - ograničenje koje ne postoji kod novog cestovnog mosta.

Istraživači koji koriste javno dostupne podatke (tzv. open-source

istraživači) prethodno su se oslanjali na satelitske snimke željezničkog prijelaza kako bi pratili sumnjive transfere oružja između dviju zemalja.

Izgradnja mosta započela je nakon što su Vladimir Putin i Kim Jong-un u lipnju 2024. potpisali sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu, učvrstivši time vojne veze tijekom kojih je Sjeverna Koreja osigurala trupe, topničko streljivo i balističke projektile kao potporu ruskom ratu u Ukrajini.

To predstavlja tek mali dio znatno šire vojne suradnje. Više od 14.000 sjevernokorejskih vojnika borilo se uz ruske snage u regiji Kursk nakon što je Ukrajina u kolovozu 2024. pokrenula iznenadnu protuinvaziju.

Volodimir Zelenski Foto: Getty Images via AFP

Zelenski upozorio

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sada upozorava da se Rusija priprema za prihvat dodatnih 30.000 vojnika. Moskva i Pjongjang proširili su suradnju na području oružja, vojne tehnologije i obnove.

Reuters je 2023. izvijestio da satelitske snimke prikazuju oko 2000 kontejnera otpremljenih iz sjevernokorejske luke Rason u Rusiju, za koje se vjeruje da su sadržavali topničke granate i, moguće, projektile kratkog dometa.

Kim je pohvalio sjevernokorejske vojnike koji su se borili i poginuli za Rusiju te predstavio stambene objekte namijenjene obiteljima poginulih. Vjeruje se da je najmanje 2000 sjevernokorejskih vojnika poginulo boreći se u ruskom ratu, dok su dvojica teško ranjenih vojnika zarobljena.