Drama na nebu: Zbog poteza Rusije NATO sila aktivirala borbene zrakoplove

Velika Britanija presrela je ruski vojni avion nakon što je premjestila svoj nosač zrakoplova u sjeverni polarni krug kako bi podržala misije NATO-a.

Britansko ministarstvo obrane objavilo je u ponedjeljak ujutro da se ruski pomorski patrolni zrakoplov "Bear F" potkraj prošlog tjedna u Norveškom moru više puta približio britanskoj borbenoj skupini nosača zrakoplova u sklopu manevra koji su ocijenili kao nesiguran i neprofesionalan.



Ministarstvo je navelo da je ruski zrakoplov izbacio veliki broj naprava koje služe kao podvodni mikrofoni za pronalaženje i praćenje podmornica, i to u neposrednoj blizini nosača zrakoplova HMS Prince of Wales.

Britanski borbeni avioni F-35, koji su uzletjeli s palube nosača, presreli su i ispratili ruske zrakoplove 2. srpnja. HMS Prince of Wales, jedan od dva britanska nosača zrakoplova, ujedno je i prvi europski nosač zrakoplova koji provodi operacije protuzračne obrane NATO-a pomoću zrakoplova F-35, piše The Independent.

Britanci preuzeli zapovjedništvo nad elitnim snagama

Događa se to u trenutku kada je Velika Britanija prvi put preuzela zapovjedništvo nad postrojbom za specijalne operacije Saveza. Ministarstvo obrane opisuje tu postrojbu kao udarnu iglu NATO-ovih timova za brzo djelovanje, koja se "može rasporediti bilo gdje u svijetu u roku od nekoliko dana".

Prošlog je tjedna objavljeno i da superjahta ruskog predsjednika Vladimira Putina, vrijedna 100 milijuna funti, plovi uz obalu Norveške kako bi se vratila u Rusiju.



U razgovoru za Politico, britanski ministar obrane Dan Jarvis odbio je potvrditi prati li HMS Prince of Wales to plovilo, ali je kratko poručio: "Znamo gdje se nalazi Činjenica da se ta jahta odmiče još je jedan borbeni pokazatelj - da upotrijebim izraz iz svoje vojničke prošlosti - da je Putin pod sve većim pritiskom."