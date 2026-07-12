Rekonstrukcija velike akcije u susjedstvu: Aleksić policajcima oduzeo oružje i mobitele, pucao na njih pa im pobjegao

Slovenske vlasti su u nedjelju na konferenciji za novinare otkrili detalje istrage i velike policijske akcije na području Novog mesta koja je završila smrću 41-godišnjeg Srđana Aleksića.

Tamošnja policija tragala je za Aleksićem nakon što je u petak navečer opljačkao benzinsku postaju na području Črnomlja. On je pronađen mrtav na području Uršnih sela nešto poslije 19 sati nakon opsežne potrage u subotu. Zasad službeno nije poznato je li počinio samoubojstvo nakon bijega od policije ili je umro tijekom intervencije pripadnika Specijalne policijske jedinice. To će se utvrditi tijekom istrage.

"Možemo potvrditi da je počinitelj nekoliko puta pucao na policajce te da su policajci u dva navrata upotrijebili vatreno oružje, jednom u šumi i jednom u kući, gdje je počinitelj na kraju pronađen mrtav", rekao je ravnatelj Policijske uprave Novo Mesto Dejan Kink.

Rekonstrukcija akcije

U petak oko 20 sati osumnjičenik je na parkiralištu benzinske postaje na području Kočevja prijetio oružjem žrtvi koja se nalazila u kombiju i zahtijevao da napusti vozilo. "Počinitelj je sjeo za volan i odvezao se", rekao je Kink.

Kasnije je otkriveno da je prethodno prijetio oružjem drugoj žrtvi na području Gotenice i zahtijevao da ga svojim vozilom odveze u Kočevje. "Prilikom izvršenja kaznenih djela razbojništva i otmice nitko nije ozlijeđen", rekao je ravnatelj Policijske uprave Novo Mesto, javlja N1 Slovenija.

U tijeku su bile intenzivne policijske aktivnosti kako bi se pronašao počinitelj. "U noćnu potragu bile su uključene sve policijske patrole, a postavljeni su i kontrolni punktovi na glavnim cestama od Kočevja prema Novom mestu", opisao je Kink operaciju.

Policajcima oduzeo oružje i mobitele

Oko 23 sata operativno-komunikacijski centar primio je poziv u pomoć iz Črnomlja, gdje je maskirani muškarac stigao na benzinsku postaju, prijetio prodavačima oružjem, tražio od njih novac, ukrao 600 eura gotovine i duhanskih proizvoda te pobjegao kombijem.

Policija ga je pronašla na cesti između Črnomlja i Dolenjskih Toplica te je započela potjera. "Policija je nekoliko puta pokušala zaustaviti kombi, ali on je nastavio bježati. U području Uršnih sela napustio je kombi, pješice pobjegao u šumu i otvorio vatru", rekao je Kink. "Počinitelj se kretao vrlo brzo i nepredvidivo".

Napao je dvojicu policajaca u šumi te im oduzeo oružje i mobitele. Nitko nije ozlijeđen. Počinitelj je nastavio bježati u šumi i pucao na pripadnike specijalnih snaga. Tijekom bijega ispustio je nekoliko predmeta. Na početku je počinitelj bio naoružan vlastitim pištoljem, a zatim policijskim oružjem koje je oduzeo od policajaca, i to dva pištolja i oružje s dugom cijevi.

"Počinitelj je potom ispalio još nekoliko hitaca i nastavio bježati kroz zarasli i izuzetno teško dostupan teren", opisao je Kink.

Policija dobila dojavu

Oko 16:30, susjed je obavijestio je policiju da je uočio osumnjičenika u blizini stambene zgrade u Uršnim selima. Policija je osigurala područje, a detektivi su prišli zgradi. Utvrdili su da se osumnjičenik nalazi unutar kuće i da ima taoca.

"Dvojica policajaca uspjela su brzom i odlučnom akcijom spasiti stanara iz kuće, ali kasnije je ponovno izbila pucnjava. Pripadnici specijalne jedinice upali su u zgradu, gdje je počinitelj pronađen mrtav. Sve okolnosti se još uvijek istražuju", opisao je tijek operacije ravnatelj Policijske postaje Novo Mesto.

Rekao je da su dvojica policajaca "zgrabila građanina i izvela ga iz kuće, čime su ga spasili". Naoružani počinitelj stajao je iza građanina, a dvojica policajaca iznenadila su počinitelja, opisao je. Uz pomoć spašenog taoca, pripadnici specijalne jedinice potom su napravili skicu unutrašnjosti kuće i temeljito se pripremili za intervenciju.

"Jučer smo osigurali smještaj za oštećenika i njegovu suprugu, koja u tom trenutku nije bila kod kuće, a danas će boraviti u hotelu. Zapovjednik policijske postaje Dolenjske Toplice, na području gdje se odvijala akcija, u kontaktu je i pružit će im svu pomoć oko njihovog odštetnog zahtjeva, budući da je kuća pretrpjela štetu koju će policija nadoknaditi", rekao je ravnatelj Policijske uprave Novo Mesto, dodajući da je korišteno puno suzavca.

Motiv nije poznat, ali se zna da je riječ o višestrukom počinitelju iznimno nasilnih zločina. "Bio je u dobroj formi, trenirao je borilačke vještine, znao je rukovati oružjem i nekoliko je puta pucao na policajce. Prema informacijama hrvatskih vlasti, nije bio pripadnik vojske ni policije ni njihovih specijalnih jedinica", rekao je Kink.

Čeka se obdukcija

Zamjenik načelnika policije Donald Rus naglasio je da je najvažnije da je opasnost za ljude otklonjena.

"Svjesni smo da ovakvi događaji ostavljaju posljedice, stoga ćemo učiniti sve da se okolnosti zločina u potpunosti istraže", dodao je Rus. Aleksić je osumnjičen za otmicu, dva razbojništva i napad na službenu osobu.

"Sutra će se u Zavodu za sudsku medicinu obaviti obdukcija i ovi će nalazi pomoći u razjašnjavanju okolnosti smrti počinitelja", najavio je.

Ministar unutarnjih poslova i javne uprave Franci Matoz naglasio je da je najvažnije da su se svi policajci vratili kući zdravi i nitko nije ozlijeđen, kao ni svi građani.