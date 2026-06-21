Razmetljivi armenski tajkun gradi najveći kip Isusa Krista na svijetu: Zasuli ga kritikama

Iza zidova prostranog imanja na rubu Erevana šest tigrova šulja se iza ograde, tri lava koračaju svojim nastambama, a aligatori se izležavaju na poslijepodnevnoj vrućini. Dublje u kompleksu pojavljuje se još životinja. Ispod pozlaćenog, ručno oslikanog stropa, u blagovaonici se nalazi taksidermijska menažerija: bijeli tigrovi uspravljeni na stražnje noge, preparirani orao smješten na stolu te krzna medvjeda i vukova raširena po podu. Sve ih je, kako je vlasnik ponosno rekao, sam ustrijelio.

Prizor pruža uvid u ukus Gagika Carukjana, najrazmetljivijeg armenskog poslovnog tajkuna i oporbenog političara, čije su demonstracije bogatstva već dugo predmet lokalnih priča.

Gagik Carukjan Foto: Afp

Njegov cilj je sada podizanje najvišeg kipa Isusa Krista na svijetu. Monumentalni kip trebao bi biti visok 101 metar i stajati na planini Hatis, oko 25 kilometara istočno od Erevana, odakle bi bio vidljiv iz velikog dijela armenskog glavnog grada.

Armenia is building the world's largest statue of Jesus Christ.



The monument will be 77 meters tall, featuring a 33-meter statue atop a 44-meter pedestal.



A billionaire Gagik Tsarukyan funds the project.



It will surpass the height of the Christ the Redeemer in Rio de Janeiro… pic.twitter.com/J7aRattJVy — Chay Bowes (@BowesChay) May 19, 2026

Carukjan, bivši sportaš koji je postao poslovni čovjek i političar, bogatstvo je stekao u kockanju, alkoholu i rudarstvu tijekom burnih desetljeća nakon raspada Sovjetskog Saveza.

On ovaj projekt predstavlja kao način da Armenija dodatno istakne svoju kršćansku baštinu. Armenija se smatra najstarijom službeno kršćanskom državom na svijetu, a njezino se obraćenje tradicionalno datira u 301. godinu.

"Ovo će biti armenska posjetnica. Kršćanstvo će postati novi armenski brend", rekao je Carukjan za Guardian. Kip bi, kada bude dovršen, trebao nadmašiti brazilski kip Krista Otkupitelja, ali i biti nešto viši od njujorškog Kipa slobode.

"Mi smo najstarija kršćanska nacija na svijetu. Ima smisla da imamo najveći kip Isusa na svijetu", poručio je.

Naišao na kritike

Projekt je, međutim, izazvao brojne kritike. Protivi mu se Armenska apostolska crkva, koja smatra da se golemi kip ne uklapa u armensku vjersku i arhitektonsku tradiciju. Crkveni čelnici ističu da se armensko kršćanstvo povijesno izražavalo kroz samostane, crkve i hačkare, rezbarene kamene križeve karakteristične za Armeniju, a ne kroz kolosalne statue.

Protive se i ekolozi, koji upozoravaju da bi gradnja mogla trajno oštetiti prirodni krajolik planine Hatis.

Carukjan odbacuje kritike i tvrdi da će projekt privući milijune turista. Prema njegovim riječima, lokaciju bi u budućnosti moglo posjećivati i do 10 milijuna ljudi godišnje. "Ništa slično ne postoji na svijetu. Od oceana do oceana, svi će govoriti o tome", rekao je.

Gradnja traje s prekidima od 2022. godine, a kip se zasad sastavlja u građevinskom prostoru izvan Erevana. Prema planu, golemi dijelovi kipa trebali bi biti prevezeni kamionima na planinu i ondje sastavljeni.

Carukjan tvrdi da kip Isusa nije jedini projekt koji planira. U blizini je već počela gradnja još jedne biblijske atrakcije, goleme Noine arke. Prema njegovu planu, u prizemlju bi se nalazio muzej, na prvom katu hotel, a na drugom kafić. "Ovi su projekti sveti. Tako ću upisati svoje ime u povijest", rekao je.

No projekt dolazi u politički osjetljivom trenutku za armenskog tajkuna. Njegova stranka Prosperitetna Armenija na nedavnim parlamentarnim izborima osvojila je manje od četiri posto glasova, što nije bilo dovoljno za ulazak u parlament. Protiv Carukjana su u međuvremenu pokrenute i optužbe povezane s poreznim nepravilnostima, što on odbacuje.

Unatoč kritikama i političkim problemima, Carukjan tvrdi da ne odustaje. "Kako se čovjek može bojati? Zašto bih se bojao? Zbog čega će me staviti u zatvor?", poručio je.