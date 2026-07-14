Ratni zločinac koji je naredio raketiranje Zagreba tražio prijevremenu slobodu: Evo što je sud odlučio

Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (MICT) Graciela Gatti Santana odbila je novi zahtjev bivšeg političkog i vojnog vođe pobunjenih Srba u Hrvatskoj Milana Martića za prijevremeno puštanje na slobodu ili, alternativno, skraćenje kazne na vrijeme koje je već odslužio.

Martić je 2007. godine pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) osuđen na 35 godina zatvora zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih tijekom rata u Hrvatskoj. Presuda je potvrđena 2008. godine, a od 2009. kaznu služi u Estoniji.

U zahtjevu je naveo da je odslužio dvije trećine kazne, da je u zatvoru imao primjereno ponašanje te da bi, prema dosadašnjoj praksi međunarodnih sudova, trebao biti pušten na slobodu. Pozvao se i na svoje godine i zdravstveno stanje, tvrdeći da postoje humanitarni razlozi za njegovo puštanje.

Međutim, predsjednica Mehanizma zaključila je da težina zločina za koje je osuđen i dalje predstavlja ključnu prepreku njegovu prijevremenom puštanju. U odluci se navodi da Martić nije pokazao dovoljno znakova rehabilitacije jer nije prihvatio odgovornost za svoje zločine, nije iskazao iskreno kajanje niti kritički promišljao o svojim postupcima.

Sud je podsjetio i na ranije informacije estonskih vlasti prema kojima se Martić smatra političkim zatvorenikom te odbija razgovarati o zločinima za koje je osuđen. Također su uzete u obzir njegove ranije javne izjave u kojima je pokušavao opravdati napad na Zagreb.

Iako je Sud razmotrio njegove zdravstvene tegobe i životnu dob, zaključeno je da ne postoje uvjerljivi humanitarni razlozi koji bi opravdali prijevremeno puštanje na slobodu. U odluci se navodi da njegovo zdravstveno stanje nije životno ugrožavajuće te da prima odgovarajuću medicinsku skrb u zatvoru.

Nakon konzultacija s dvojicom sudaca Mehanizma, zahtjev Milana Martića jednoglasno je odbijen, pa on nastavlja služiti kaznu zatvora u Estoniji.

Haaški tribunal pravomoćno je osudio Martića za niz najtežih kaznenih djela, uključujući ubojstva, mučenja, okrutno postupanje, deportacije, prisilno premještanje i progon civilnog stanovništva. Proglašen je krivim i za bezobzirno razaranje sela, namjerno uništavanje vjerskih i obrazovnih ustanova te pljačku imovine.