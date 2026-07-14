Ratni zločinac koji je naredio raketiranje Zagreba tražio prijevremenu slobodu: Evo što je sud odlučio

Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (MICT) Graciela Gatti Santana odbila je novi zahtjev bivšeg političkog i vojnog vođe pobunjenih Srba u Hrvatskoj Milana Martića za prijevremeno puštanje na slobodu ili, alternativno, skraćenje kazne na vrijeme koje je već odslužio.
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Martić je 2007. godine pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) osuđen na 35 godina zatvora zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih tijekom rata u Hrvatskoj. Presuda je potvrđena 2008. godine, a od 2009. kaznu služi u Estoniji.
U zahtjevu je naveo da je odslužio dvije trećine kazne, da je u zatvoru imao primjereno ponašanje te da bi, prema dosadašnjoj praksi međunarodnih sudova, trebao biti pušten na slobodu. Pozvao se i na svoje godine i zdravstveno stanje, tvrdeći da postoje humanitarni razlozi za njegovo puštanje.
Međutim, predsjednica Mehanizma zaključila je da težina zločina za koje je osuđen i dalje predstavlja ključnu prepreku njegovu prijevremenom puštanju. U odluci se navodi da Martić nije pokazao dovoljno znakova rehabilitacije jer nije prihvatio odgovornost za svoje zločine, nije iskazao iskreno kajanje niti kritički promišljao o svojim postupcima.
Sud je podsjetio i na ranije informacije estonskih vlasti prema kojima se Martić smatra političkim zatvorenikom te odbija razgovarati o zločinima za koje je osuđen. Također su uzete u obzir njegove ranije javne izjave u kojima je pokušavao opravdati napad na Zagreb.
Iako je Sud razmotrio njegove zdravstvene tegobe i životnu dob, zaključeno je da ne postoje uvjerljivi humanitarni razlozi koji bi opravdali prijevremeno puštanje na slobodu. U odluci se navodi da njegovo zdravstveno stanje nije životno ugrožavajuće te da prima odgovarajuću medicinsku skrb u zatvoru.
Nakon konzultacija s dvojicom sudaca Mehanizma, zahtjev Milana Martića jednoglasno je odbijen, pa on nastavlja služiti kaznu zatvora u Estoniji.
Haaški tribunal pravomoćno je osudio Martića za niz najtežih kaznenih djela, uključujući ubojstva, mučenja, okrutno postupanje, deportacije, prisilno premještanje i progon civilnog stanovništva. Proglašen je krivim i za bezobzirno razaranje sela, namjerno uništavanje vjerskih i obrazovnih ustanova te pljačku imovine.