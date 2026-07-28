VIDEO Pucano na američki konzulat u Kanadi: Ovo je već drugi put u nekoliko mjeseci

Policija u Torontu istražuje pucnjavu na američki konzulat, što je drugi takav incident ove godine. Napad se dogodio u ponedjeljak rano ujutro, a policajac koji je čuvao zgradu čuo je jedan pucanj i vidio bijeli automobil bez registarskih oznaka kako napušta mjesto događaja.

Pucnjava se dogodila oko 4:45 po lokalnom vremenu. Policija je krenula u potjeru za vozilom, ali ju je zbog sigurnosnih razloga ubrzo prekinula. Na mjestu događaja pronađena je jedna čahura, a na pročelju zgrade vidljiva su oštećenja. U incidentu nitko nije ozlijeđen, piše BBC.

Zamjenik načelnika policije Frank Barredo rekao je da su se najmanje dvije osobe nalazile u trenutku napada u konzulatu i dodao da je zgrada vrlo dobro osigurana te da osobe unutra vjerojatno nisu ni čule pucanj.

Nadzornik Kanadske kraljevske konjičke policije (RCMP) Jonathan Ko ocijenio je događaj kao još jedan uznemirujući incident, dok je gradonačelnica Toronta Olivia Chow napad opisala kao drzak. "Poručujem odgovornima: ulovit ćemo vas", dodala je Chow.

Istraga u tijeku

Barredo je poručio da je istraga u tijeku i da policija u cijelom gradu traga za osumnjičenima. "Odgovorne ćemo privesti pravdi", rekao je. Američki konzulat u Torontu zahvalio je policiji na reakciji putem objave na društvenoj mreži X.

Premijer Ontarija Doug Ford izjavio je da je zgrožen pucnjavama i vandalizmom koji se proteklih dana događaju u Torontu. Premijer Mark Carney također je izrazio zgražanje i dodao: "Policija ima moju punu podršku u temeljitoj istrazi i privođenju odgovornih."

Policija osigurava konzulat još od ožujka, kada je na zgradu također pucano. Taj je incident opisan kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti, a ni tada nije bilo ozlijeđenih. U lipnju je policija provela racije povezane s tom pucnjavom, a tijekom operacije ubijen je 43-godišnji policajac Marc Pinizzotto.

Nakon toga uhićeni su 18-godišnjak i 19-godišnjak. Sumnjiči ih se da su izveli niz pucnjava, uključujući i napad u ožujku, kao dio veće mreže plaćenih napadača.

🇨🇦 Someone opened fire outside the U.S. Consulate in Toronto early this morning.



Police found a shell casing, and a white sedan was seen leaving the area.



No one was hurt.



There are 6 other U.S. consulates in Canada. Why does this one keep getting hit? Thoughts?



Writer:… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 27, 2026

Tijekom vikenda mete napada bile su i dvije pekare u vlasništvu židovskih obitelji, a na najmanje jednu je pucano. Policija je u ponedjeljak izvijestila da za sada nema dokaza koji bi povezali te incidente s napadom na konzulat, ali tu mogućnost ne isključuju.

U svibnju su američke vlasti uhitile 32-godišnjeg Iračanina Mohammada Baqera Saada Dawooda al-Saadija. Sumnjiče ga za planiranje više od deset napada u Sjevernoj Americi i Europi, čije su mete navodno bile židovske institucije i američki interesi, među kojima i konzulat u Torontu.

Policija u Torontu nije potvrdila je li al-Saadi povezan s njihovom istragom, niti je navela mogući motiv najnovijeg napada. Objavili su fotografije vozila za koje se sumnja da je korišteno u napadu, a riječ je o bijeloj Hondi Accord bez registarskih oznaka.