Bili su pod nadzorom Centra za socijalnu skrb, a pred svojom su petogodišnjom kćeri gledali pornografske filmove i imali spolne odnose. Sve dok jednog dana djevojčica nije o tome progovorila pred socijalnim radnicama. Međutim, u zatvoru je završio samo njezin brat, a od prošlog tjedna, kada je o ovoj priči objavljen prilog u Provjerenom, gotovo ništa nije napravljeno.

Policija je u ponedjeljak tražila oca djevojčice i to je jedino što se dogodilo nakon prošlotjedne šokantne priče o zlostavljanju petogodišnjeg djeteta. Tek nakon našeg priloga institucije su se donekle pokrenule i počele preispitivati odgovornost majke i oca, a ona je više nego očita.

"Dok se mama i tata seksaju, ja se seksam s bratom", rečenica je zbog koje je brat petogodišnje djevojčice dobio sedam godina zatvora.

Rodbina i sumještani uvjereni su da nije kriv.

"To je tatin pi*o... I on mi je turo u koku. U ponedjeljak nisam bila kod tete. Tata me zvao u V.... sobu da gledam crtiće i to se desilo. Došla je mama i vidjela je kroz deku... Opa, mi se uplašili, skočili i pili kavu... Samo dva puta se desilo, zato što je mama vidjela", ispričala je djevojčica.

Roditelji su pred njom spolno općili, a jednim crtežom razotkrila je i vlastitog oca. Najviše detalja otkrila je multidisciplinarnom timu jedne zagrebačke poliklinike mjesec dana nakon otkrića zlostavljanja. Sve je opisivala slikovito, koristeći riječi koje ne koriste mala djeca.

Za oca je posebno naglasila "kako joj je tata rekao da to nikome ne govori jer je to tajna. Tata joj je rekao da tajnu ne govori teti koja ima majicu s riflama".

Sve to potvrdila nam je i majka djevojčice.

"Ja sam rekla da on nije kriv ništa, ja sam to rekla i milijun puta ću reći da nije ništa. Možda su to samo njezine fantazije, ona zna fantazirati", rekla je majka, koja kaže kako je oca prijavljivala policiji.

Otac nam je u telefonskom razgovoru priznao da su spolno općili pred djevojčicom, ali da je ona spavala i da ništa nije vidjela. Ipak, odbacio je optužbe da je seksualno zlostavljao kćer te dodao da nikada o takvim temama nije razgovarao s njom.

Što je spolno općenje pred djetetom ako nije zlostavljanje? Što je najgore, na sudu su sve to potvrdili i vještaci.

"Obradu sam izvršila 11. veljače 2019. nakon razgovora s djetetom, kojom prilikom sam utvrdila da dijete svjedoči roditeljskim seksualnim kontaktima i nasilnim sukobima", stoji u izjavi sudske psihijatrice.

Također, majka petogodišnje djevojčice na sudu je priznala da njezina kći spava s njima u krevetu u kojemu oni svakodnevno po nekoliko puta imaju spolne odnose.

I svi su preko toga prešli kao da roditelji nisu ništa loše napravili, a prije toga im je dvoje djece već oduzeto.

"Požuri, idi gore, sada će se tata seksati s menom, a ja radim s ...., puno puta, ja ..... on meni, mama i tata gore, mi dole. Njegova pi*a ide iza moje gu*e, mama mi je posudila grudnjak, pi*a se mrda, to je umirujuće i opuštajuće... P***a izgleda kao stup. Pi*u mi stavi u gu*u, svaki dan dira gu*u i p***u, što je isto što i p**a. Pi*o je dugački, ravni, stavi ga naprijed među noge."

Centar tvrdi da su roditelji izvan njihove nadležnosti

Iz Centra za socijalnu skrb o ovom slučaju prošli tjedan nismo dobili odgovor, ali sada jesmo. Tvrde da su roditelji boravili izvan područja njihove nadležnosti i da u slučaju zlostavljanja petogodišnjakinje nisu postupali samo zato što nisu znali da su roditelji ponovno zajedno, kao ni da se najmlađe od četvero djece rodilo.

"O obnavljanju njihove zajednice i rođenju još jednog djeteta nismo imali informacija do rujna 2016. godine, a od tada smo poduzimali mjere obiteljskopravne i materijalnopravne zaštite sukladno Obiteljskom zakonu, Zakonu o socijalnoj skrbi i Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji", stoji u odgovoru Centra.

Dakle, u Centru priznaju da su provodili nadzor, ali on očito nije bio dovoljno dobar. Unatoč tome, promaklo im je da je dijete od 2017. do 2019. zlostavljano, a za sve se slučajno doznalo kada je dijete to samo reklo u Centru pred djelatnicima, gdje je majka došla po pomoć nakon što ju je suprug po tko zna koji put isprebijao.

Dvoje djece roditeljima je već oduzeto zbog zlostavljanja, što nam je i majka sama priznala.

"Ona mi je to sama rekla - da je njen ćaća nju seksualno zlostavljao. Ja sam snimala na mobitel što je govorila, a on je uzeo mobitel i bacio ga. Ja sam to dala u zaborav zato što sam dobivala batine. Zato sam se bojala i šutjela", kaže majka.

Samo djevojčica prepričava pak detalje od kojih se ledi krv u žilama.

"Uh, dobro, ugodno, divan osjećaj, uživam. Ja otvaram gu*u, on turne pi*u i onda se on mrda, osjetim gu*u kako mi se mrda, a on se trese i boji kao da mu je zima. Pi*o kad bude vani, kao da cijev pušta vodu, pukne mu cijev i onda curi krv, crvena."

Jasno je, smatra psihijatrica Vanja Saftić, da ovakve obitelji moraju biti pod povećalom

"U svakom slučaju, ako govorimo o obiteljima koje su prethodno bile disfunkcionalne ili ikada bile disfunkcionalne, to nam je već crvena zastava da su to obitelji koje moraju jedno određeno duže vrijeme, osobito ako dolazi novi član obitelji, biti pod pojačanim praćenjem određenih službi koje se time bave", rekla je psihijatrica Vanja Saftić.

Ova je obitelj svakako bila visokog rizika. Osuđen je samo brat, a svjedoke obrane sud nije dopustio. Nije napravljeno ni dodatno psihijatrijsko vještačenje djevojčice koje bi odagnalo sumnje i nedvojbeno utvrdilo je li djevojčica samo projicirala ono što je dvije godine gledala u krevetu majke i oca ili se gnjusan zločin doista dogodio.

