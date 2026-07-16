Šok u Ukrajini! Zbog kontroverznog poteza Zelenskog građani izišli na ulice

Stotine prosvjednika okupile su se u četvrtak u središtu Kijeva nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuo postupak smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, dok je parlament istodobno imenovao novog predsjednika vlade u sklopu opsežne rekonstrukcije izvršne vlasti.

Političke promjene dolaze u osjetljivom trenutku, dok se Ukrajina približava četvrtoj i pol godini obrane od ruske invazije, a analitičari smatraju da bi ova rekonstrukcija mogla postati važan test političkog autoriteta predsjednika Zelenskog.

Ukrajinski parlament potvrdio je Serhija Koreckog, dosadašnjeg predsjednika državne energetske tvrtke Naftogaz, za novog predsjednika Vlade. Za njegovo imenovanje glasovalo je 289 zastupnika.

Good morning from Kyiv. Thousands of Ukrainians are turning out for another rare wartime public protest — a year after the last one — demanding that President Zelenskyy reappoint popular defense minister Mykahilo Fedorov. Ukraine’s parliament is scheduled to begin voting in a new… pic.twitter.com/X2C9f0RhP4 — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 16, 2026

Zelenski je obrazložio kako je Korecki zbog svog iskustva u energetskom sektoru najbolji izbor za pripremu zemlje za još jednu ratnu zimu, tijekom koje će energetska infrastruktura ponovno biti izložena velikim pritiscima.

Dosadašnji ministar obrane Mihajlo Fedorov (35) smatra se jednim od glavnih modernizatora ukrajinskih oružanih snaga. Njegovo tehnološko znanje i reformski pristup, prema ocjenama stručnjaka, pridonijeli su značajnom poboljšanju vojnih sposobnosti Ukrajine posljednjih mjeseci u borbi protiv brojčano nadmoćnije ruske vojske.

Iako je na dužnost stupio tek prije šest mjeseci, očekuje se njegov odlazak iz vlade.

Predsjednik Zelenski nije javno objasnio razloge njegove smjene. Međutim, pojedini ukrajinski mediji, pozivajući se na neslužbene izvore, navode kako su odnosi između Fedorova i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine, generala Oleksandra Sirskog, bili narušeni.

Huge crowds at the pro-Fedorov/anti-corruption protests in Kyiv. This protest was called mere hours ago and it has just gone 9:20am. pic.twitter.com/TCBukplveo — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) July 16, 2026

Sirski (60) smatra se jednim od ključnih vojnih zapovjednika Ukrajine. Vodio je obranu Kijeva tijekom prvih dana ruske invazije u veljači 2022., a nekoliko mjeseci poslije osmislio je uspješnu ukrajinsku protuofenzivu u Harkivskoj oblasti.

Rođen je 1965. godine u tadašnjem Sovjetskom Savezu, završio je Visoku vojnu zapovjednu školu u Moskvi, a vojnu karijeru započeo je u sovjetskom topništvu.

Većinu prosvjednika činili su mlađi građani koji su tijekom okupljanja uzvikivali Fedorovljevo ime i skandirali protiv Sirskog. Među ostalim, mogli su se čuti povici: "Sirski, odlazi!" i "Europsku vojsku za europsku državu!"

Jedan od sudionika prosvjeda, stanovnik Kijeva Bohdan Hurjak, izjavio je kako je duboko razočaran Fedorovljevom smjenom.

"Ne pratim detaljno unutarnje političke sukobe, ali riječ je o čovjeku koji postiže rezultate na bojištu. Te rezultate vidimo, osjećamo kako raste borbeni moral i vjera u pobjedu. A onda ga, nakon samo šest mjeseci, smjenjuju? To je doista neshvatljivo", rekao je Hurjak za Associated Press.

Prosvjedi su održani i u drugim ukrajinskim gradovima, među kojima su Dnipro u središnjem dijelu zemlje te južni lučki grad Odesa.

Ovo nije prvi put da je Zelenski pod pritiskom javnosti morao mijenjati svoje odluke. U srpnju prošle godine brzo je odustao od zakona kojim bi bila ograničena neovisnost ukrajinskih tijela za borbu protiv korupcije, nakon što su diljem zemlje izbili masovni prosvjedi. Bio je to prvi ozbiljniji izazov stabilnosti njegova vodstva od početka ruske invazije 24. veljače 2022. godine.

Prije nego što je u siječnju prošle godine postao ministar obrane, Fedorov je bio zadužen za digitalnu transformaciju Ukrajine te je stekao reputaciju jednog od najvažnijih reformatora u zemlji.

Veliku popularnost među građanima stekao je ubrzanim razvojem i uvođenjem bespilotnih letjelica u ukrajinske oružane snage te razvojem više uspješnih digitalnih usluga javne uprave.

Po preuzimanju Ministarstva obrane najavio je opsežne reforme vojnog sustava. Tada je upozorio da se vojska suočava s oko 200.000 slučajeva dezertiranja, dok je približno dva milijuna ljudi izbjegavalo mobilizaciju.

U objavama na društvenim mrežama Fedorov je izdvojio niz postignuća ostvarenih tijekom svojega kratkog mandata.

Istaknuo je da je donio odluku o preusmjeravanju dijela sredstava namijenjenih isplati plaća u razvoj srednjedometnih udarnih sposobnosti, nabavu bespilotnih letjelica s optičkim vlaknima, izviđačkih sustava i druge suvremene vojne tehnologije.

Kao važne uspjehe naveo je i povećanje nabave dronova, sklapanje ugovora za sustave protuzračne obrane Patriot, uspješna testiranja balističkih projektila te sveobuhvatne reforme sustava vojne nabave.

Istodobno je priznao da tijekom mandata nije uspio u potpunosti reorganizirati Ministarstvo obrane u skladu s NATO-ovim standardima i, kako je rekao, "zdravim razumom", niti je uspio svu vojnu nabavu prebaciti na sustav otvorenih natječaja i uspostaviti kulturu odgovornosti.

Dodao je kako je tijekom njegova mandata smijenjen velik broj dužnosnika, ali da je, prema njegovu mišljenju, "trebalo smijeniti još više onih koji su kočili promjene".

Iako predsjednik Zelenski nije službeno objavio Fedorovljev odlazak, sam ministar potvrdio je svoju smjenu u objavama na društvenim mrežama u srijedu navečer, nakon višednevnih nagađanja ukrajinskih medija o njegovu odlasku iz vlade. Tom je prilikom također pobrojao najvažnije rezultate koje je ostvario tijekom svog mandata.