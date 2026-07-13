Gubimo li pogled na noćno nebo? Znanstvenici pronašli neočekivano rješenje za tisuće satelita koji nam skrivaju svemir

Dok se broj satelita u Zemljinoj orbiti ubrzano povećava, astronomi se suočavaju sa sve većom prijetnjom promatranjima svemira sa Zemlje. Pogled čovječanstva prema noćnom nebu postupno nestaje, ne zato što se svemir promijenio, nego zato što je orbita postala sve zagušenija tisućama komercijalnih satelita.

U Zmeljinoj orbiti se trenutno nalazi više od 14.000 satelita, a planirano je lansiranje još tisuća novih. Njihova reflektirana svjetlost već sada ometa brojna astronomska promatranja sa Zemlje, a znanstvenici upozoravaju da će se taj problem dodatno pogoršavati.

"Noćno nebo jedan je od najstarijih prozora čovječanstva prema svemiru, no postaje sve teže promatrati ono što se na njemu nalazi", rekla je astrofizičarka Astha Chaturvedi s britanskog Sveučilišta Surrey, u priopćemnju objavljenom na stranicama tog sveučilišta.

Vantablack 310 kao moguće rješenje

Chaturvedi i njezini kolege ispitali su Vantablack 310, premaz za svemirske letjelice razvijen iz jednog od najtamnijih materijala ikada proizvedenih. Laboratorijska ispitivanja pokazala su da premazana površina reflektira samo 2 posto dolazne svjetlosti.

"Naši rezultati pokazuju da bi relativno jednostavan odabir materijala mogao znatno smanjiti utjecaj satelita na astronomska promatranja, bez potrebe za velikim izmjenama u projektiranju misija", pojasnila je Chaturvedi.

Rezultati

Fizikalni modeli ispitali su kako se sjaj satelita mijenja u različitim orbitalnim uvjetima te pokazali da je satelit reflektivniji kada se nalazi iznad snijegom prekrivenih područja nego iznad otvorenog oceana. Satelit premazan materijalom Vantablack 310 postigao je vrijednosti između 6,7 i 7,0 na AB ljestvici magnitude, dok su brojne simulirane orbite dosegnule vrijednosti od 7,1 do 7,8. Najnepovoljniji rezultat ostao je neposredno ispod preporučene granice sjaja od 7 magnituda koju je odredila Međunarodna astronomska unija.

AB ljestvica magnitude mjeri prividni sjaj nebeskih objekata. Na toj ljestvici veća vrijednost magnitude znači da je objekt tamniji i manje uočljiv, dok manja vrijednost označava sjajniji objekt. Primjerice, satelit magnitude 7 znatno je slabije vidljiv od satelita magnitude 4, jer svaka jedinica magnitude predstavlja približno 2,5 puta veću razliku u sjaju.

Znanstvenici su rezultate usporedili i s nepremazanim satelitom tvrtke SpaceX, čiji je izmjereni sjaj iznosio 3,7 magnitude. Tvrtka SpaceX ranije je ispitivala rješenja DarkSat i VisorSat radi smanjenja sjaja satelita, no Vantablack 310 ostvario je jednake ili bolje rezultate.

"Uz jednake geometrijske pretpostavke i istu površinu, premazana površina postiže najveće vrijednosti sjaja koje su slabije od onih zabilježenih kod nepremazanog trupa satelita Starlink te usporedive ili slabije od varijanti DarkSat i VisorSat", napisali su autori studije koja je objavljena u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Sljedeća faza istraživanja

Mikroskopska analiza otkrila je strukture nalik koraljima s udubljenjima nalik šupljinama, što potvrđuje svojstva premaza za učinkovito zarobljavanje svjetlosti. Znanstvenici naglašavaju da je u njihovom istraživanju procijenjena isključivo optička učinkovitost, dok toplinsko-vakuumska ispitivanja, dugotrajna otpornost, integracija u svemirske sustave i potvrda u stvarnim orbitalnim uvjetima tek predstoje.