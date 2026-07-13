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Najtamniji materijal na svijetu

Gubimo li pogled na noćno nebo? Znanstvenici pronašli neočekivano rješenje za tisuće satelita koji nam skrivaju svemir

PišeB. V., 13. srpnja 2026. @ 12:40 komentari
Noćno nebo
Noćno nebo Foto: Getty Images
Tisuće satelita ubrzano uništavaju naš pogled na noćno nebo, ali spas donosi napredni ultra tamni materijal koji bi ih konačno mogao učiniti nevidljivima za teleskopska promatranja sa Zemlje.
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Gubimo li pogled na noćno nebo? Znanstvenici pronašli neočekivano rješenje za tisuće satelita koji nam skrivaju svemir
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