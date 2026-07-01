Potres u Kijevu, stigao odgovor koji čeka cijela Ukrajina: "Kandidirat ću se za predsjednika"

Jedno od najvažnijih političkih pitanja u Ukrajini napokon je, prema pisanju medija, došlo na stol. Valerij Zalužni, kojeg se smatra jednim od najozbiljnijih potencijalnih suparnika Zelenskog konačno je dao odgovor na pitanje - planira li se kandidrati za predsjednika.

Zalužni je kao vrhovni zapovjednik vodio ukrajinsku vojsku u prvim, najtežim fazama ruske invazije, no Zelenski ga je u veljači 2024. smijenio nakon višemjesečnih nagađanja o neslaganjima oko vođenja rata. Ubrzo je imenovan veleposlanikom Ukrajine u Ujedinjenoj Kraljevini.

U Kijev je pozvan pod službenim izgovorom razgovora o političkoj situaciji u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon ostavke britanskog premijera Keira Starmera krajem lipnja. Mediji navode da su Zelenski i Zalužni najprije razgovarali o događajima u Londonu i njihovom mogućem utjecaju na odnose između Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine. Razgovor se potom usmjerio na unutarnju politiku Ukrajine.

"Zelenski je rekao da se situacija na bojištu posljednjih mjeseci razvija pozitivno, da društvo ostaje dovoljno ujedinjeno te da se zato otvorio 'prozor prilike' za održavanje izbora. No glavni je zadatak provesti ih tako da zemlja ne doživi novu unutarnju podjelu. Zato treba izbjeći rizike koje bi donio izravni politički sukob između Zelenskog i Zalužnog", rekao je izvor za Ukrajinsku Pravdu.

Zelenski je zatim, kako tvrde, bivšem vrhovnom zapovjedniku postavio izravno pitanje: "Ako se izbori održe na jesen, hoćete li se kandidirati?"

Prema navodima lista, Zalužni je bez oklijevanja odgovorio: "Da. Hoću".

List navodi da Zelenski tijekom sastanka nije ponudio Zalužnom neku drugu visoku državnu dužnost, iako su izvori iz Ureda predsjednika tvrdili da se moglo razgovarati o gotovo svakoj vodećoj funkciji u vlasti, uključujući i mjesto premijera.

Zalužni je, prema istom izvoru, rekao da nikada nije želio ući u politiku, ali da ne može ignorirati povjerenje i očekivanja velikog broja Ukrajinaca. Sastanak je, navodno, završio rukovanjem dvojice dužnosnika.

Tijekom boravka u Kijevu Zalužni se sastao i s tajnikom Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Rustemom Umerovim te predsjednikom zastupničkog kluba vladajuće stranke Sluga naroda Davidom Arahamijom. Prema pisanju lista, i oni su ga pokušali odgovoriti od kandidature, upozoravajući na mogućnost društvenih podjela, opasnost od izrazito sukobljene predizborne kampanje i rizike za državu. No Zalužni nije promijenio stav.

Ni Ured predsjednika Ukrajine ni Valerij Zalužni zasad nisu javno komentirali navode o tim razgovorima.