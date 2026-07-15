Požar guta nacionalni park, tlo podrhtava od detonacija: "Ne smijemo prići bliže od kilometra!"

Veliki šumski požar u poznatom njemačkom nacionalnom parku Müritz dramatično se proširio i sada guta više od 200 hektara šume. Situacija na terenu postala je znatno teža nakon što je vatra zahvatila krošnje stabala, što vatrogascima uvelike otežava kontrolu nad stihijom.

Zbog guste šume i vjetra koji neprestano mijenja smjer, iskre lako preskaču s krošnje na krošnju, stvarajući nove vatrene fronte koje se brzo šire u visinu.

No, najveća prepreka u borbi s vatrom nije sama stihija, već opasnost koja vreba iz zemlje. Budući da je riječ o području bivšeg vojnog poligona, u tlu se nalaze velike količine zaostalog ratnog streljiva i teškog naoružanja, poput pancer-granata.

Iz dubine šume neprestano odjekuju glasne detonacije eksplozivnih naprava koje se aktiviraju pod utjecajem ekstremne topline. Zbog toga je vatrogascima strogo zabranjen ulazak na opožareno područje, a sve snage moraju se držati na sigurnosnoj udaljenosti od čak tisuću metara, piše NDR.

Zbog nemogućnosti izravnog pristupa požarištu, vatrogasne službe prisiljene su djelovati izdaleka koristeći posebne kružne prskalice za natapanje terena, no opreme nedostaje pa je upućen apel za pomoć i u druge savezne pokrajine.

Jak vjetar

Dodatan problem stvara jak vjetar koji je ponovno pojačao i potjerao vatrenu liniju prema obližnjem naselju Granzin, koje se sada nalazi na samo kilometar i pol od požara. Evakuacija tog mjesta i dalje je na snazi, a stanovnicima okolnih područja izdana je preporuka da zbog iznimno guste prašine i dima drže zatvorene prozore i vrata.

Lokalne vlasti procjenjuju kako će borba s vatrom potrajati još danima, a najveću nadu polažu u vremensku prognozu koja najavljuje kišu tek krajem tjedna. Dotad je upućeno strogo upozorenje lokalnom stanovništvu i turistima da u širokom luku izbjegavaju cijelo područje nacionalnog parka. Između ostalog, privremeno je zatvorena i popularna biciklistička ruta koja povezuje Berlin i Kopenhagen, a koja prolazi izravno kroz opožareni park, te je za bicikliste organiziran obilazni pravac.