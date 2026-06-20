Diplomatski skandal: Zelenski spakirao orden u kutiju i poslao ga natrag Poljacima

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Piše Hina, 20. lipnja 2026. @ 19:41 komentari
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Foto: Afp
Odluka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da jednu vojnu postrojbu nazove po kontroverznoj povijesnoj organizaciji izazvala je oštre reakcije u Poljskoj. Spor je dodatno produbio napetosti između dviju saveznica, a poljski predsjednik povukao je potez bez presedana.
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