Strašna svjedočanstva nakon razornih potresa u Venezueli: "Mnogi su doživjeli potpuni živčani slom"

Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez proglasila je izvanredno stanje u zemlji nakon što su dva snažna potresa u razmaku manjem od minute zatresla glavni grad Caracas.

Prema aktualnim službenim podacima, prvi je potres bio magnitude 7,2, dok je drugi, još razorniji, iznosio čak 7,5 stupnjeva po Richteru.

Ljudi bježali u panici iz svojih domova

"Počelo je lagano, a zatim postupno raslo, i na kraju smo svi morali napustiti svoje kuće, izaći van i okupiti se", rekao je stanovnik Caracasa Hector Ricci.

Ljudi su bježali u panici iz svojih domova. "Zgrada se stvarno tresla. Nestvarno. Sila je bila nevjerojatno jaka. Hodali smo i bacalo nas je okolo. Sve se u stanu porušilo. Hvala Bogu da smo uspjeli izaći", kazao je Roberto Gamas, piše Sky News.

Prvi potres dogodio se u 18:04 po lokalnom vremenu, što bi inače bio vrhunac prometne špice, piše BBC.

No 24. lipnja je nacionalni praznik u Venezueli, u spomen na odlučujuću pobjedu koju je u bitci kod Caraboba 1821. godine protiv španjolske kolonijalne sile izvojevao Simon Bolivar. Stoga je u kućama bilo mnogo više ljudi nego inače.

"Nikada u životu nisam doživio nešto slično"

Stanovnik Caracasa Manuel Guevara Baro rekao je da su potresi koji su u srijedu pogodili glavni grad Venezuele bili strašni i da nikada u životu nije doživio nešto slično.

"Proživio sam i razorni potres u Caracasu 1967. godine, koji je također odnio mnogo života, ali nije bio ni približno poput ovoga koji smo danas doživjeli", rekao je Guevara Baro, koji živi na devetom katu stambene zgrade u četvrti Los Palos Grandes.

U trenutku potresa čitao je knjigu. "Zgrada se tresla tolikom snagom da se nisam mogao uhvatiti ni za što. Nisam mogao ni hodati koliko je podrhtavanje bilo snažno. Činilo se da je potres trajao beskrajno dugo", ispričao je.

Kada je procijenio da se tlo smirilo, obuo je cipele i krenuo stubištem prema izlazu iz zgrade. Hodnici su bili u potpunom mraku jer je nestalo struje, a iz popucalih vodovodnih cijevi slijevala se voda. Zajedno sa susjedima polako se spuštao niz stepenice sve dok nisu uspjeli izaći na ulicu.

"Ljudi su plakali. Mnogi su doživjeli potpuni živčani slom", opisao je za CNN dramatične prizore.