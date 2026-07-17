Astronomi otkrili egzoplanet koji je najbolji kandidat za izvanzemaljski život, a onda je ključan signal iznenada nestao

Nakon desetljeća potrage astronomi su prvi put pronašli uvjerljive dokaze da stjenoviti egzoplanet oko zvijezde klase M ima atmosferu. TIme je taj egzoplanet dobio status jednog od najizglednijih kandidata u potrazi za izvanzemaljskim životom.

Egzoplanet o kojem je riječ, LHS 1140b, kruži oko hladne zvijezde tipa M, udaljene približno 50 svjetlosnih godina od Zemlje. Collin Cherubim, astronom s američkog Sveučilišta Harvard i njegovi kolege promatrali su ga tijekom 2024. godine iz Zvjezdarnice Las Campanas u Čileu te otkrili spektralni potpis koji stvaraju atomi helija u pobuđenom energetskom stanju. Nakon razmatranja drugih mogućih objašnjenja zaključili su da signal najvjerojatnije potječe od helija koji istječe iz atmosfere planeta, a njihovo istraživanje vezano za to sada je objavljeno u časopisu Science.

"Daleko najjednostavnije objašnjenje jest da helij koji vidimo potječe sa samog planeta", rekao je Cherubim za New Scientist.

Drugačija vrsta stjenovitog planeta

Otkriće bi navedeni egzoplanet svrstalo među takozvane helijeve svjetove, dosad samo pretpostavljenu, ali nepotvrđenu kategoriju egzoplaneta. Takvi bi svjetovi mogli imati stjenovitu ili ledenu površinu prekrivenu neuobičajeno debelom atmosferom bogatom helijem, zbog čega bi u pojedinim obilježjima više nalikovali plinovitim divovima nego Zemlji ili Marsu.

"To je drukčije od onoga što bismo očekivali na temelju stjenovitih planeta u našem Sunčevu sustavu", rekla je za New Scientist Natalie Allen, planetarna znanstvenica s američkog Sveučilišta Johns Hopkins, koja nije sudjelovala u navedenom istraživanju.

Sukrit Ranjan, astrobiolog s američkog Sveučilišta Arizona, koji isto tako nije sudjelovao u studiji, ipak upozorava da LHS 1140b ne treba promatrati kao novu Zemlju. "Uzbudljiv je sam po sebi, a ne kao nova Zemlja", rekao je Ranjan za isti portal.

Ovisno o debljini atmosfere, uvjeti na površini mogli bi odgovarati tlaku na velikim oceanskim dubinama ili svijetu prekrivenom oceanom, sličnijem ledenim mjesecima nego planetima Sunčeva sustava.

Je li nastanjiv?

Znanstvenici zasad pouzdano znaju samo da s planeta istječe helij, dok sastav i ukupna debljina atmosfere ostaju nepoznati.

"Zemlja i Venera vrlo su slične veličine i obje imaju atmosferu, ali površina Venere nije nastanjiva. Mislim da, želimo li steći stvarnu sliku o nastanjivosti ovog planeta, moramo razumjeti njegovu cjelokupnu atmosferu", naglašava Allen.

Dodala je da bi neobjavljeni podaci Svemirskog teleskopa James Webb mogli pružiti odgovore na ta pitanja. LHS 1140b se i dalje se smatra iznimno obećavajućim za izvanzemaljski život, jer se nalazi u nastanjivoj zoni svoje zvijezde.

"Taj je planet sada postao najbolje mjesto za potragu za životom izvan našeg Sunčeva sustava", rekao je Cherubim.

Novi misterij

Međutim, ista promatranja provedena tijekom 2025. godine nisu otkrila trag helija. Neovisna ponovna analiza potvrdila je da je signal bio prisutan samo u podacima iz 2024. godine.

"Kada izmjerite helij koji istječe iz atmosfere, a zatim ga ponovno promatrate mjesecima ili godinama poslije, rezultat je obično drukčiji, a ponekad ga uopće nema i ne razumijemo zašto", objasnio je Cherubim.

Ranjan ističe da je taj fenomen još uvijek slabo razumljiv, dok Cherubim planira nastaviti promatrati LHS 1140b kako bi utvrdio što uzrokuje promjene u opaženom signalus tog astronomima vrlo zanimljivog egzoplaneta.