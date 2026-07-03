Zbog ekstremnog rizika od požara Portugal zatražio pomoć susjeda

Portugal je zatražio od Europske unije, Španjolske i Maroka da drže u pripravnosti dodatne protupožarne zrakoplove u slučaju da se šumski požari prošire tijekom toplinskog vala koji pogađa zemlju, objavio je u petak premijer Luis Montenegro.

Rekao je da do tog neuobičajenog poteza nije došlo zbog nedostatka nacionalnih resursa, već uslijed "izvanredne situacije" u idućim danima, kako ju je opisao, "dok se cijela zemlja suočava s vrlo visokim rizikom od šumskih požara".

"Vjerujemo da je bolje osigurati podršku od naših saveznika u EU-u i najbližih susjeda nego preusmjeravati resurse iz drugih dijelova zemlje gdje su trenutačno raspoređeni", rekao je na konferenciji za novinare, objašnjavajući zašto je Lisabon aktivirao mehanizam civilne zaštite EU-a i bilateralne sporazume sa Španjolskom i Marokom.

Dijelovi kopnenog Portugala nalaze se pod crvenim vremenskim upozorenjem nacionalne meteorološke agencije IPMA-e, dok temperature u nekim dijelovima zemlje prelaze 40 stupnjeva Celzija.

Za kontinentalni Portugal izdano je stanje pripravnosti do kasno u ponedjeljak. Vlasti su ograničile pristup određenim šumskim područjima, zabranile šumarske radove strojevima, a poljoprivrednicima provođenje kontroliranih spaljivanja.

Više od 2800 vatrogasaca, uz potporu 864 vozila i 32 zrakoplova, borilo se u petak sa šest šumskih požara diljem zemlje, a najveći požar aktivan je u okrugu Viseuu u središnjem Portugalu, priopćila je civilna zaštita.