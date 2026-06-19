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Trump sprema pritisak na saveznike: Ovih šest članica NATO-a moglo bi biti na udaru

Piše I. B., 19. lipnja 2026. @ 07:35 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Sve članice NATO-a obvezale su se povećati ulaganja u obranu, no neke su još daleko od zacrtanih ciljeva. Uoči summita u Turskoj pozornost je usmjerena na zemlje koje najviše zaostaju.
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