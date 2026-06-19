Trump sprema pritisak na saveznike: Ovih šest članica NATO-a moglo bi biti na udaru

Nekoliko članica NATO-a i dalje je daleko od cilja prema kojem bi do 2035. godine za obranu i sigurnost trebale izdvajati pet posto BDP-a. Nova interna procjena Saveza mogla bi pokazati tko najviše zaostaje i tko bi se uskoro mogao suočiti s kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Procjena dolazi u osjetljivom trenutku za Savez, piše Politico. Europske vlade nastoje pokazati da preuzimaju veću odgovornost za vlastitu obranu dok Washington smanjuje vojne resurse koje stavlja na raspolaganje NATO-u, a Trump nastavlja pritiskati saveznike zbog neravnomjerne podjele troškova.

Sve članice NATO-a prihvatile su cilj prema kojem bi do 2035. godine trebale izdvajati pet posto BDP-a za obranu i sigurnost. Od toga se 3,5 posto odnosi na ključne vojne sposobnosti, a dodatnih 1,5 posto na šira ulaganja povezana sa sigurnošću. No između obećanja i stvarnog stanja još uvijek postoji velik jaz.

Dok neke zemlje ubrzano povećavaju obrambene proračune, druge se suočavaju s političkim otporom, proračunskim ograničenjima ili dvojbama hoće li njihovi planovi zadovoljiti NATO-ova pravila obračuna.

"Uoči summita u Ankari očekujem da države predstave jasne, konkretne i vjerodostojne planove za ostvarenje tog cilja", rekao je Rutte u srijedu. Pritom je podsjetio da Slovenija, Albanija i Češka nisu dosegnule raniji NATO-ov cilj izdvajanja od dva posto BDP-a prije 2025. godine.

Te bi se zemlje mogle naći pod povećanim pritiskom dok se čelnici Saveza pripremaju za summit u Turskoj. Dužnosnik Bijele kuće rekao je za Politico da Trump očekuje od svih članica NATO-a da ispune obvezu o izdvajanju pet posto BDP-a za obranu. Politico je izdvojio šest država koje bi mogle biti među glavnim metama kritika zbog obrambene potrošnje.

Španjolska

Španjolska je već dulje vrijeme jedna od glavnih meta kritika unutar NATO-a, ali i samog Trumpa. Madrid je prošle godine odbio podržati cilj izdvajanja od pet posto BDP-a, tvrdeći da bi potrebne vojne sposobnosti mogao osigurati s izdvajanjima od 2,1 posto BDP-a.

Prema riječima Félixa Arteage iz istraživačkog instituta Elcano Royal Institute, Španjolska je ove godine za obranu namijenila 34 milijarde eura, čime je dosegla dva posto BDP-a.

Ipak, ostaju otvorena pitanja o budućem financiranju. Plan vrijedan 10 milijardi eura, predstavljen neposredno prije prošlogodišnjeg summita NATO-a, uključuje oko četiri milijarde eura za telekomunikacije, kibernetičku obranu i odgovor na prirodne katastrofe.

"Strahujem da NATO u budućnosti dio tih troškova možda neće priznati kao vojna izdvajanja", rekao je Arteaga.

Dodatni problem za Madrid predstavlja činjenica da se socijalistički premijer Pedro Sánchez profilirao kao jedan od najglasnijih europskih kritičara Donalda Trumpa.

Pedro Sanchez Foto: Afp

"Rizik od sukoba svakako postoji", rekao je Luis Simón, profesor sigurnosti i diplomacije na Sveučilištu Vrije u Bruxellesu.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Britanija je podržala NATO-ov cilj od pet posto BDP-a, no zasad ima osigurano financiranje za tek 2,6 posto.

Proračunski planovi ministrice financija Rachel Reeves predviđaju da će obrambena izdvajanja do 2027. dosegnuti 2,6 posto BDP-a. Međutim, ne postoji jasan plan kako financirati ostatak potrebnog povećanja. Premijer Keir Starmer zasad je tek izrazio ambiciju da tijekom sljedećeg parlamentarnog mandata izdvajanja dosegnu tri posto BDP-a.

Keir Starmer Foto: Afp

Problem je postao posebno vidljiv ovog mjeseca nakon ostavke ministra obrane Johna Healeyja. U pismu Starmeru upozorio je da aktualni plan ulaganja u obranu između 2027. i 2030. jamči povećanje od samo 0,08 posto.

Britanija, kako je naveo, trenutačno nema jasan put prema cilju od 3,5 posto BDP-a za ključne vojne sposobnosti.

Novi ministar obrane Dan Jarvis sada će izraditi revidirani plan koji bi trebao biti objavljen prije summita u Ankari.

Trump je i ranije javno kritizirao Starmera, ponajprije zbog njegova stava o ratu s Iranom. Ipak, britanski premijer izjavio je nakon sastanka skupine G7 da je s američkim predsjednikom vodio "vrlo produktivne i vrlo dobre razgovore".

Mađarska

Prema podacima NATO-a, Mađarska je 2025. godine za obranu izdvojila oko 2,06 posto BDP-a. No nova vlada premijera Pétera Magyara suočava se s nizom izazova.

Za vrijeme Viktora Orbána Budimpešta je od Europske unije zatražila 16 milijardi eura kroz program zajmova za nabavu naoružanja. Magyar je najavio da će taj zahtjev preispitati.

Dužnosnici EU-a očekuju da će Mađarska na kraju zatražiti tek trećinu tog iznosa, što bi smanjilo prostor za dodatna obrambena ulaganja.

Tamas Csiki Varga sa Sveučilišta Ludovika upozorava da bi obrambeni proračun privremeno mogao pasti ispod dva posto BDP-a jer se nova vlada pokušava nositi s opterećenim javnim financijama nakon godina visokih proračunskih deficita.

Istodobno, bliske veze Viktora Orbána i njegovih suradnika s Trumpom i pokretom MAGA mogle bi američkog predsjednika dodatno potaknuti na kritike nove mađarske vlade.

Češka

Češka je, poput Mađarske, prošle godine zabilježila pad obrambene potrošnje.

Prag ove godine planira za obranu izdvojiti 2,1 posto BDP-a, ali samo ako se u taj iznos uključi i modernizacija autocesta vrijedna 1,2 milijarde eura. Takav potez izazvao je sumnje među pojedinim saveznicima.

Premijer Andrej Babiš priznao je da bi izdvajanja 2026. godine "vjerojatno" mogla pasti ispod dva posto BDP-a.

Andrej Babiš Foto: Afp

Politologinja Petra Guasti sa Sveučilišta Charles upozorava da vlada dosad nije predložila nijedan zakon vezan uz obranu.

S druge strane, češke vlasti najavljuju novu vojnu strategiju koja bi trebala biti predstavljena uskoro. Fokus će biti na povećanju broja pripadnika vojske i jačanju obrane od dronova, što će vjerojatno zahtijevati preraspodjelu sredstava iz drugih ministarstava.

Prema riječima jednog češkog dužnosnika, cilj od dva posto BDP-a trebao bi biti ostvaren tijekom mandata aktualne vlade, možda već sljedeće godine.

Slovenija

NATO je navodno privatno doveo u pitanje način na koji Slovenija obračunava obrambenu potrošnju.

U pismu Ljubljani prošlog mjeseca Rutte je naveo da je Slovenija došla do razine od 2,01 posto BDP-a uglavnom uključivanjem projekata koji ne ulaze u dogovorenu definiciju ključnih obrambenih izdataka. Bez tih projekata stvarna bi izdvajanja bila bliže razini od 1,6 posto BDP-a.

Jelena Juvan, predstojnica studija obrane na Sveučilištu u Ljubljani, smatra da su Rutteove primjedbe uglavnom opravdane.

Podsjetila je da je prethodna vlada najavila "kreativniji pristup obračunu" kako bi dosegnula NATO-ove ciljeve.

Pitanje obrambene potrošnje postalo je politički osjetljivo za vrijeme bivšeg premijera Roberta Goloba. U jednom se trenutku čak razmatrala mogućnost referenduma o članstvu u NATO-u, no od toga se odustalo.

Nova vlada premijera Janeza Janše želi promijeniti pristup. Katja Geršak iz instituta Trivelis kaže da je vlada dosad jasno pokazivala želju da potvrdi svoju predanost NATO-u i Europskoj uniji te obnovi slovensku vjerodostojnost.

Janez Janša Foto: Afp

Janša se više puta zalagao za veća obrambena izdvajanja, što bi mu moglo pomoći da izbjegne Trumpove kritike.

Italija

Talijanska premijerka Giorgia Meloni dugo se smatra jednom od Trumpovih najbližih saveznica u Europi, premda su se nedavno razišli oko njegovih izjava o papi i talijanskog stava prema ratu s Iranom.

Na ovotjednom summitu skupine G7 poručila mu je: "Uvijek smo bili prijatelji."

Ipak, s izborima koji se približavaju i slabom potporom javnosti većim vojnim izdvajanjima, Meloni pokušava pronaći ravnotežu.

Giorgia Meloni Foto: Afp

Govoreći u parlamentu početkom mjeseca, najavila je da će Italija ove godine dosegnuti ukupna izdvajanja za obranu i sigurnost od 2,8 posto BDP-a. U taj iznos uključeno je i 0,7 posto za unutarnju sigurnost, uključujući policijske aktivnosti.

Prema riječima Beniamina Irdija iz organizacije German Marshall Fund, Rim može računati na snažnu obrambenu industriju i važnu pomorsku prisutnost na Mediteranu.

No upozorava da to u Washingtonu vjerojatno neće imati jednaku težinu ako ne bude praćeno trajnim jačanjem vojnih sposobnosti.