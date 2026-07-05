Zbog raketa Patriot izbio žestok sukob u Poljskoj: "Potrebne su i nama"

U Poljskoj je u nedjelju izbio politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje, pri čemu oporbene stranke optužuju da se to dogodilo bez znanja parlamenta ili predsjednika.

Oporbena nacionalno-konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS) istaknula je da su te rakete potrebne samoj Poljskoj.

"Te su rakete ključni element u obrani poljskog zračnog prostora od balističkih projektila i drugih visoko razvijenih prijetnji", objavio je na platformi X bivši ministar obrane Mariusz Błaszczak, istaknuti zastupnik PiS-a u parlamentu.

Odgovarajući na optužbe, zamjenik ministra obrane Cezary Tomczyk izjavio je za novinsku agenciju PAP da je popis vojne pomoći Ukrajini klasificiran kao tajna.

Svađa je izbila nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da Ukrajini ponestaje tih ključnih raketa jer rat s Iranom uzrokuje nestašice.

U ožujku je njemački ministar obrane Boris Pistorius s drugim europskim zemljama pokušao pronaći više od 30 raketa Patriot, a na sastanku Obrambene kontaktne skupine za Ukrajinu u njemačkom Ramsteinu u travnju ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov zahvalio je Njemačkoj, Nizozemskoj, Španjolskoj i Poljskoj na dodatnim isporukama oružja.

Poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz tada nije želio reći je li Poljska ustupila rakete iz vlastitih zaliha ili je prepustila Ukrajini prvenstvo pri isporuci narudžbi iz Sjedinjenih Država.

Marcin Przydacz, savjetnik za vanjsku politiku predsjednika Karola Nawrockog, desnog konzervativca koji je često u sukobu s vladom premijera Donalda Tuska, izjavio je kako njegove informacije govore da je Poljska prepustila Ukrajini prednost u redu čekanja.