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Dramatičan govor Viktora Orbana: Optužio nasljednika za samovolju

PišeHina, 25. srpnja 2026. @ 15:44 komentari
Viktor Orban
Viktor Orban Foto: Afp
Viktor Orban pozvao na otpor protiv novog premijera Petera Magyara, optužujući ga za pokušaj eliminacije oporbe nakon poraza Fidesza.
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