Popeo se na 140 metara visok most i nacrtao grafit kako bi poslao poruku: "Bilo je posebno opasno"

Jack Gibson-Burrell (22) optužen je za slikanje grafita Pam the Bird nakon što se popeo i vandalizirao veliki most u australskom Melbourneu.
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Njegova akcija slikanja na mostu Bolte izazvala je višesatni policijski obračun i prometni kaos jer je policija morala zatvoriti traku mosta zbog pregovora s Gibson-Burrellom. Gotovo devet sati nakon što je izazvao veliku policijsku operaciju jer je na vrhu mosta Bolte navodno naslikao ogromnu pticu, Jack Gibson-Burrell u utorak se mirno predao, piše The Guardian.
Policija je rekla da je 22-godišnji muškarac iz Yarravillea prouzročio značajnu štetu proračunu.
Policija je pregovarala s Gibson-Burrellom otkako su pozvani na most u 2 sata ujutro zbog dojava da se netko popeo na jedan od 140 metara visokih stupova. Nešto poslije 11 sati Gibson-Burrell, odjeven od glave do pete u crno, sišao je niz stup i mirno se predao policiji na nasipu u podnožju mosta.
Nekoliko sati ranije navodno se popeo na stup, a onda spustajući se užetom nacrtao Pam the Bird, grafit sličan drugima koji su godinama iscrtavani diljem Melbournea, često na teško dostupnim mjestima i zgradama pod spomeničkom zaštitom.
Nije poznato kako je točno došao do vrha mosta, ali neki izvještaji sugeriraju da su ulazna vrata na donjoj razini bila otvorena, a da je crnom vrećom prekrio obližnju nadzornu kameru.
Nedavno kreirana stranica "pambirdofficial" na Instagramu podijelila je videa na kojima se čini da je Gibson-Burrell na vrhu stupa s hashtagom "ne silazim dolje".
U jednom videu muški glas kaže: "Ne dolazim dok ne smanje poreze. Dosta mi je više plaćati to sranje."
Nakon uhićenja inspektor Darren Wallis rekao je da je 22-godišnji muškarac iz Yarravillea priveden radi ispitivanja.
"To je privuklo mnogo policijskih resursa da reagiraju, uključujući i specijalizirane resurse", rekao je Wallis i dodao da je akcija dugo trajala, a da će prouzročena šteta biti znatan trošak.
Wallis je zahvalio javnosti što se držala podalje od područja dok je policija pregovarala o mirnom i sigurnom ishodu.
"Bila je to posebno nesigurna situacija, prilično opasna za optuženika", rekao je novinarima.
Policija nije htjela potvrditi identitet pritvorenog muškarca.
Gibson-Burrell je prethodno optužen za 209 kaznenih djela povezanih s drugim grafitima Pam the Bird, uključujući nemarno ponašanje koje ugrožava život ili teške ozljede, kaznenu štetu, krađu i tešku provalu.
Optužen je za nanošenje štete od oko 700.000 dolara, uključujući štetu na viktorijanskim znamenitostima koje su na popisu baštine, a na kojima je navodno isprintao tu naljepnicu sprejem.
To uključuje optužbe da je u srpnju 2024. neovlašteno ušao na melburnski kolodvor Flinders Street i spustio se užetom kako bi na njemu naslikao pticu.
Gibson-Burrell se izjasnio da nije kriv za optužbe.