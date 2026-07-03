Njemačka policija pretresla stan Ukrajinke osumnjičene za podmetanje bombe u Monaku

Policija u njemačkoj saveznoj pokrajni Hessen izvršila je pretres stana Ukrajinke osumnjičene za podmetanje eksplozivne naprave koja je početkom tjedna teško ozlijedila tri osobe u Monaku, priopćeno je u petak.
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"39-godišnju Ukrajinku Anastasiju Berezovsku, sa stanom u najmu u okrugu Main-Taunus, sumnjiči se da je povezana s podmetanjem eksplozivne naprave u Monaku", priopćilo je nadležno državno odvjetništvo u Frankfurtu na Majni.
Stan je po nalogu vlasti u Monaku pretresen još u četvrtak. Interpol 39-godišnju državljanku Ukrajine traži zbog pokušaja ubojstva, postavljanja eksplozivne naprave te članstva u kriminalnoj organizaciji.
Policija polazi od toga da je osumnjičena prilikom postavljanja složene eksplozivne naprave imala pomagače.
Predmeti pronađeni u stanu osumnjičene, koja se nalazi u bijegu, predani su policiji u Monaku.
"Vlasti u Hessenu podržavaju policiju u Monaku pri istrazi i u intenzivnom su kontaktu s tamošnjim vlastima", navelo je državno odvjetništvo.
Policija u Monaku je rekla kako osumnjičena govori njemački, ali nije navedeno koliko dugo živi u Njemačkoj.
U ponedjeljak navečer su muškarac, žena i 13-godišnje dijete ozlijeđani u eksploziji naprave podmetnute u ulaz jedne stambene zgrade u Monaku.
Mediji javljaju da se radi o 58-godišnjem ukrajinskom oligarhu Vadimu Jermolajevu, njegovoj partnerici te zajedničkom djetetu.
Jermolajev, koji se tijekom tranzicije obogatio preprodajom nekretnina u istočnoj Ukrajini, pripada tzv. "Monako bataljunu“, kako mediji u Ukrajini nazivaju oligarhe koji su se nakon ruske invezije na Ukrajinu sklonili na Sredozemlje.
Jermolajev posjeduje ciparsko državljanstvo.