Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Na suđenju

Novi šokantni detalji brutalnog ubojstva žene u hrvatskom susjedstvu: Došla na odmor, tijelo našli u koferu

Piše A. Ž., 20. lipnja 2026. @ 16:05 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Suđenje za brutalno ubojstvo u Budimpešti trebalo bi biti nastavljeno u srpnju, kada će obrana iznijeti svoje završne riječi.
Najčitanije
  1. Policija, ilustracija
    horor u njemačkoj

    Tromjesečnu bebu oteli iz kolica, okončana je velika potraga: Policija pronašla tijelo
  2. Haljina cvjetnog uzorka nas je oduševila 6
    Jednostavno, a efektno

    Špica je bila njena modna pista: Oko izbora obuće neki bi dvojili, ali haljina je perfekcija
  3. Ilustracija
    upozorenje HZJZ-a

    Bolest koja dolazi iznenada je među najčešćim uzrocima smrti u Hrvatskoj: Ove znakove ne smijete ignorirati
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Tomislav Tolušić, bivši ministar poljoprivrede, ozlijeđen u prometnoj nesreći
U BJELOVARU
Bivši HDZ-ov ministar imao prometnu nesreću, oglasio se iz bolnice
Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac
Rat na Bliskom istoku
Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac
Pojavili se novi šokantni detalji brutalnog ubojstva Amerikanke u Budimpešti: Došla na odmor, tijelo našli u koferu
Na suđenju
Novi šokantni detalji brutalnog ubojstva žene u hrvatskom susjedstvu: Došla na odmor, tijelo našli u koferu
Jaka oluja pogodila Njemačku: Munja udarila sportski teren, ozlijeđeno 10 osoba, među njima i dijete
Na udaru toplinskog vala
Jaka oluja pogodila europsku zemlju: Munja udarila sportski teren, ozlijeđeno 10 osoba, među njima i dijete
Teška prometna nesreća u Istri
TRAGEDIJA NA CESTI
Teška prometna nesreća u Istri: Ima poginulih i ozlijeđenih
Prisila prema zdravstvenom radniku na Črnomercu
POLICIJA ISTRAŽUJE
Pijani Britanac nogom udario zdravstvenog radnika u bolnici
Policija u Njemačkoj pronašla tijelo djeteta
horor u njemačkoj
Tromjesečnu bebu oteli iz kolica, okončana je velika potraga: Policija pronašla tijelo
Dva potresa pogodila Grčku
podrhtavanje tla
Dva potresa pogodila turističku destinaciju: Zbog opasnosti od odrona hitno evakuirani turisti
Opoziv proizvoda: Povlači se kruh sa sjemenkama
opoziv proizvoda
Povlači se kruh iz poznatog trgovačkog lanca: "Ne konzumirajte ga, vraćamo novac"
HZJZ: Moždani udar i dalje među vodećim uzrocima smrti u Hrvatskoj
upozorenje HZJZ-a
Bolest koja dolazi iznenada je među najčešćim uzrocima smrti u Hrvatskoj: Ove znakove ne smijete ignorirati
Tomislav Tolušić, bivši ministar poljoprivrede, ozlijeđen u prometnoj nesreći
U BJELOVARU
Bivši HDZ-ov ministar imao prometnu nesreću, oglasio se iz bolnice
Počela berba marelica
nutritivna bomba
Počela berba omiljenog voća: Ako Vatreni pobijede utakmicu, u Slavoniji ga možete kupiti po manjoj cijeni
Žestok okršaj u Saboru: "Brinete za branitelje, a zabranjujete da se pjeva Čavoglave" 4
Nije prošao prijedlog
Žestok okršaj u Saboru: "Brinete za branitelje, a zabranjujete da se pjeva Čavoglave"
Maloljetnici do nesvijesti pretukli mladića u Zagrebu: Policija objavila fotografiju žrtve, jeste li ga vidjeli? 4
sedmero uhićenih
Horor u Zagrebu! Policija uhvatila sve maloljetnike, ali ne znaju tko je pretučeni mladić: "Napali su ga s ciljem da ga usmrte"
Pjevala je bez hidžaba pred milijunima, a sada je čeka 74 udarca bičem: Svijet u šoku zbog presude iranskoj zvijezdi 3
Šokantna kazna
Pjevala je bez hidžaba pred milijunima, a sada je čeka 74 udarca bičem: Svijet u šoku zbog presude iranskoj zvijezdi
Meteorolog Dnevnika Ivan Čačić o toplinskom valu 2:09 5 3
specijalna prognoza
Hrvatska na udaru toplinskog vala, meteorolog Čačić otkrio koliko će trajati: "Ovo je već iskorak prema ekstremu"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Policija u Njemačkoj pronašla tijelo djeteta
horor u njemačkoj
Tromjesečnu bebu oteli iz kolica, okončana je velika potraga: Policija pronašla tijelo
Opoziv proizvoda: Povlači se kruh sa sjemenkama
opoziv proizvoda
Povlači se kruh iz poznatog trgovačkog lanca: "Ne konzumirajte ga, vraćamo novac"
HZJZ: Moždani udar i dalje među vodećim uzrocima smrti u Hrvatskoj
upozorenje HZJZ-a
Bolest koja dolazi iznenada je među najčešćim uzrocima smrti u Hrvatskoj: Ove znakove ne smijete ignorirati
show
Matija Cvek i Aleksandra Prijović se pridružili Jakovu Jozinoviću na koncertu u Areni Zagreb 0:15 26
publika je eruptirala
Nitko nije očekivao ovo iznenađenje: Aleksandra Prijović pojavila se na pozornici uz Jakova Jozinovića!
Jakov Jozinović ekskluzivno na Dnevnik Nove TV
"sebi sam jasno obećao..."
Je li Meri došla u Arenu? Jakov Jozinović ekskluzivno za Dnevnik Nove TV zaintrigirao odgovorom
Renata Lovrinčević Buljan prisjetila se ljetnih dana sa Žanamari: U minijaturnim bikinijima uživale na jahti 1:46 20
brčkanje u moru
Seksi video s jahte: Zbog bujnih oblina i tanga-bikinija dviju Hrvatica proradila mašta pratiteljima
zdravlje
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
Izdane su nove smjernice
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
Koliko puta biste trebali moći sjesti i ustati u 30 sekundi za svoju dob?
Isprobajte ovaj test
Koliko puta biste trebali moći sjesti i ustati u 30 sekundi za svoju dob?
Predoziranje melatoninom: Popularan dodatak za spavanje može izazvati ove simptome
Koliko je zapravo previše?
Predoziranje melatoninom: Popularan dodatak za spavanje može izazvati ove simptome
zabava
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Kao muha bez glave
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Odvratno ponašanje na plaži: Iz prikrajka snimali influencericu, njezin postupak naljutio mnoge
Grozno...
Odvratno ponašanje na plaži: Iz prikrajka snimali influencericu, njezin postupak naljutio mnoge
Kviz o hrvatskoj geografiji! Pokažite da poznajete sve što je domaće
Domaći kviz
Kviz o hrvatskoj geografiji! Pokažite da poznajete sve što je domaće
tech
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
Tradicija duga više desetljeća
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
sport
Zabio Bosni i Hercegovini pa proslavio na neobičan način, sada se doznalo zbog čega je to radio
novi sukob
Zabio Bosni i Hercegovini pa proslavio na neobičan način, sada se doznalo zbog čega je to radio
Turska već poslije dva kola eliminirana sa Svjetskog prvenstva, nije joj pomogao ni crveni karton!
Šok i nevjerica
Turska već poslije dva kola eliminirana sa Svjetskog prvenstva, nije joj pomogao ni crveni karton!
Turska katastrofa zvuči još gore kad se usporedi s Hrvatskom iz Katra
ZNAČI, STRAŠNO
Turska katastrofa zvuči još gore kad se usporedi s Hrvatskom iz Katra
tv
Tajne prošlosti: Ne propustite pogledati koje vas napetosti očekuju u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"! 0:54 10
TAJNE PROŠLOSTI
Ne propustite pogledati koje vas napetosti očekuju u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"!
Daleki grad: Hoće li okrutna ucjena nanijeti bol doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad" 1:01 10
DALEKI GRAD
Hoće li okrutna ucjena nanijeti bol doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
Daleki grad: Više ne skrivaju svoju vezu! Zaljubili su se na snimanju serije
DALEKI GRAD
Više ne skrivaju svoju vezu! Zaljubili su se na snimanju serije
putovanja
Lagani ručak: Salata od tune s preljevom koji joj krade sve pohvale
Ideja za ljeto
Lagani ručak: Salata od tune s preljevom koji joj krade sve pohvale
Pogledajte kako izgleda avion najbogatijeg šefa narkokartela u povijesti 7
Možete i prespavati
Pogledajte kako izgleda avion najbogatijeg šefa narkokartela u povijesti
"Ono nešto" što je uvijek nedostajalo uz meso ili obični kruh: Umak od pečenih tikvica
Prilog, umak ili namaz
"Ono nešto" što je uvijek nedostajalo uz meso ili obični kruh: Umak od pečenih tikvica
novac
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Nedopušteni dogovor?
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Ove europske zemlje imaju najviše milijunaša s bogatstvom većim od 25 milijuna eura
Raste broj ultrabogatih
Ove europske zemlje imaju najviše milijunaša s bogatstvom većim od 25 milijuna eura
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Jelena Đoković proslavila 40. rođendan u kratkoj haljinici i ravnim sandalama
super kombinacija
Jelena Đoković: "Gole" sandale od 49 eura i najslađa ljetna haljina za proslavu rođendana
Street style iz središta Zagreba u cvjetnoj mini haljini i crvenim balerinkama 6
Jednostavno, a efektno
Špica je bila njena modna pista: Oko izbora obuće neki bi dvojili, ali haljina je perfekcija
Kolač od kokosa bez pečenja za 10 minuta
kako je sočan
Čekamo ljeto uz fini kolač od kokosa bez pečenja, spreman je za 10 minuta
sve
Jelena Đoković proslavila 40. rođendan u kratkoj haljinici i ravnim sandalama
super kombinacija
Jelena Đoković: "Gole" sandale od 49 eura i najslađa ljetna haljina za proslavu rođendana
Street style iz središta Zagreba u cvjetnoj mini haljini i crvenim balerinkama 6
Jednostavno, a efektno
Špica je bila njena modna pista: Oko izbora obuće neki bi dvojili, ali haljina je perfekcija
Zabio Bosni i Hercegovini pa proslavio na neobičan način, sada se doznalo zbog čega je to radio
novi sukob
Zabio Bosni i Hercegovini pa proslavio na neobičan način, sada se doznalo zbog čega je to radio
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene