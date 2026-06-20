Novi šokantni detalji brutalnog ubojstva žene u hrvatskom susjedstvu: Došla na odmor, tijelo našli u koferu

Šokantni novi detalji pojavili su se na suđenju za ubojstvo američke turistkinje

Mackenzie Elizabeth Michalski (31) u Budimpešti u studenom 2024.

Godišnji odmor Amerikanke u Budimpeštu pretvorio se u tragediju, naime, ubio ju je muškarac kojeg je upoznala u noćnom klubu, a sada su na suđenju Ircu optuženom za njezino ubojstvo isplivali novi šokantni detalji.

Prethodno neobjavljeni dokazi

Tijekom saslušanja na Metropolitanskom sudu u Budimpešti u petak, tužitelji su iznijeli prethodno neobjavljene dokaze, uključujući zapise iz privatnog dnevnika optuženika i uznemirujuće videosnimke pronađene na njegovim uređajima.

Prema dokazima predočenim na sudu, 38-godišnji irski marketinški stručnjak vodio je detaljnu evidenciju svojih susreta sa ženama. U dnevničkim zapisima koji su naglas čitani tijekom saslušanja, opisao je osobni cilj da postigne 1000 uspješnih zavođenja. Tužitelji su rekli da je samo dva tjedna prije ubojstva zabilježio 762 takva susreta i nadao se da će u bliskoj budućnosti dosegnuti tu prekretnicu, piše 24.hu.

"Planirano ubojstvo"

Michalski, visokokvalificirana medicinska sestra neurološke intenzivne njege iz Portlanda, nekoliko je puta ranije posjetila Budimpeštu čiju je povijest i kulturu voljela. Tijekom svog posljednjeg putovanja, putovala je s prijateljicom, a potom je ostala sama u mađarskoj prijestolnici nakon što je njezina suputnica nastavila put za Italiju.

U noći 4. studenog 2024. posjetila je restorane i barove u poznatoj budimpeštanskoj četvrti za zabave. Ondje je upoznala Irca te su kasnije otišli u njegov unajmljeni stan.

On tvrdi da je njezina smrt posljedica konsenzualnog seksualnog odnosa koji je slučajno krenuo po zlu. No, tužitelji tvrde da dokazi snažno proturječe ovom iskazu i upućuju na planirano ubojstvo.

Niz uznemirujućih okolnosti

Pronađene videosnimke navodno prikazuju žrtvu vezanu i vidno uznemirenu. Jedan isječak navodno prikazuje optuženog kako provjerava njezino stanje prije nego što joj na nekoliko sekundi pritisne vrat. Psihijatrijski stručnjaci rekli su sudu da materijal sugerira seksualnu agresiju i abnormalno ponašanje.

Vještaci su također istaknuli postupke optuženika nakon smrti Amerikanke. Prema svjedočenju, očistio je i češljao tijelo žrtve prije nego što je legao pokraj nje u krevet. Tužitelji su te postupke naveli kao posebno uznemirujuće otegotne okolnosti.

Njezino tijelo pronađeno je daleko od glavnog grada. Nakon ubojstva, optuženik je navodno kupio veliki kofer, u njemu sakrio njezino tijelo i odvezao se u šumovito područje u blizini Szigligeta, blizu jezera Balaton, gdje je pokopao posmrtne ostatke.

Budimpeštanska policija uhitila ga je u roku od dva dana od prijave nestanka nakon što ga je identificirala putem snimki nadzornih kamera.

Suđenje bi se trebalo nastaviti 7. srpnja, kada će obrana iznijeti svoje završne riječi, a optuženik će dobiti priliku dati završnu izjavu.