Počinje ključni sastanak NATO-a: Piše se budućnost europske sigurnosti, a sve su oči uprte u jednog čovjeka

Otkad je početkom 2025. postao predsjednik SAD-a, Donald Trump snažno ustraje na tome da Europljani preuzmu glavnu ulogu za obranu kontinenta.
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Sjedinjene Države već su započele sa smanjivanjem svoga angažmana i vojnih sposobnosti u Europi, koja treba preuzeti konvencionalnu obranu, dok bi Washington nastavio pružati nuklearni kišobran i strateške obavještajne podatke.
Europa bi trebala osigurati konvencionalnu, nenuklearnu moć kopnenih, zračnih i pomorskih snaga unutar Saveza, dok bi se Sjedinjene Države više angažirale u indo-pacifičkoj regiji.
Vojne vježbe NATO-a
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Afp
Pod Trumpovim pritiskom, sve članice osim Španjolske na samitu u Haagu pristale su povećati izdvajanja za obranu na pet posto BDP-a do 2035. godine, od čega se 3,5 posto odnosi na čisto obrambene izdatke, a preostalih 1,5 posto na troškove povezane s obranom.
Članice NATO-a povećale su već izdvajanja za obranu na oko četiri posto BDP-a, istaknuo je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte uoči samita u Ankari na kojem bi europske članice trebale preuzeti glavni teret za obranu vlastitog kontinenta.
Dodao je i da će članice u utorak na forumu s obrambenom industrijom objaviti desetke milijardi dolara novih ugovora.
Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a
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Ranko Suvar/Cropix
"Predstojeća zadaća je jasna"
Čelnici će razmotriti napredak od posljednjeg samita u Haagu prošle godine i definirati plan za nastavak ostvarivanja ključnih ciljeva NATO-a.
“Predstojeća zadaća je jasna: pretvoriti obveze koje su saveznici preuzeli u konkretne rezultate. Povećana ulaganja, industrijska proizvodnja i kontinuirana podrška Ukrajini - sve to doprinosi jačem NATO-u i većoj sigurnosti za sve nas", poručio je Rutte.
Kada je riječ o Ukrajini, kritično joj nedostaje presretačkih projektila, a ta je nestašica pogoršana američkim ratom protiv Irana, što je dodatno opteretilo globalne zalihe.
"Iskreno se nadamo da samit koji se sada održava u Ankari – samit najjačih euroatlantskih država – neće ostati samo na praznim riječima. I da će naša zaštita života, naša sigurnosna suradnja i obrambene sposobnosti ovdje u Europi i s Amerikom ojačati kroz zajednički rad i zajedničke odluke", rekao je uoči samita ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će se pridružiti čelnicima NATO-a na samitu i održati sastanak u četiri oka s Trumpom.
Donald Trump
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Getty Images via AFP
Trump je optimističan
Šef SAD-a izrazio je u ponedjeljak optimizam po pitanju napredovanja prema kraju rata u Ukrajini nakon telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Trump je rekao da su razgovori o okončanju rata "mnogo bliže nego što ljudi misle". "Predsjednik Putin također želi da on završi. Vjerujte mi kad vam kažem. Dobar je to bio poziv. A predsjednik Zelenski želi da završi odmah." "Ići ćemo pred NATO i razgovarat ćemo o tome i mislim da ćemo to postići. Mislim da ćemo ga završiti", ustvrdio je Trump.
NATO summit - 5
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DNEVNIK.hr
Usvajanje završne deklaracije
Čelnici NATO-a u Ankari će usvojiti završnu deklaraciju, službeni dokument koji se usvaja na kraju svakog samita šefova država i vlada i u kojem se definiraju ključni strateški prioriteti i smjernice Saveza.
Na deklaraciji već tjednima rade veleposlanici država članica.
Zoran Milanović, Tihomir Kundid
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Ronald Gorsic/Cropix
U Ankari će biti i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, a s njim su stigli i ministar obrane te potpredsjednik Vlade Ivan Anušić te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
Pretpostavka je da će Milanović govoriti o "enormnom novcu koji se daje u obrambene svrhe", ogromnim investicijama za koje se ne dobiva ekvivalentno materijala i onoga svega što se kupuje, rekla je, između ostalog, komentatorica, reporterka i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović, koja prati samit u Ankari.