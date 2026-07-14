Parkirao automobil navečer, ujutro ga dočekalo neugodno iznenađenje: "Pristupili su svemu s pretjeranim žarom"

Stanovnike Rima neugodno je iznenadila promjena parkirnih mjesta koja se dogodila tijekom noći. Gradske službe prebojile su oznake za besplatno parkiranje u plavu boju, čime su ta mjesta postala naplatna, a vozače koji su svoje automobile ondje ostavili još dan ranije dočekale su kazne.

Među njima je bio i 65-godišnji stomatolog Stefano Angeloni, koji je svoj automobil legalno parkirao unutar bijelih linija u rimskoj četvrti Prati. Kada se sljedećeg jutra vratio, zatekao je plave linije i kaznu od 29,40 eura ispod brisača.

Angeloni je cijelu situaciju snimio i objavio na društvenim mrežama. Video je ubrzo postao viralan, prikupio je više od 40.000 pregleda, a brojni stanovnici Rima napisali su da su doživjeli isto u drugim dijelovima grada.

Tvrtka ATAC, koja upravlja plaćenim parkiralištima u Rimu, priznala je da su njezini djelatnici postupili s pretjeranim žarom bojeći oznake oko već parkiranih automobila. Potvrdili su da će sve nepravedno izdane kazne biti poništene te da će vozačima biti vraćen novac, piše Telegraph.

Iz ATAC-a su također najavili da će ubuduće građane pravovremeno obavještavati o svim promjenama vezanim za parkiranje kako bi se izbjegle slične situacije.

Parkiranje u Rimu već godinama predstavlja velik problem, a vozači često dugo traže slobodno mjesto.