Od fašističkog uporišta do tajne komunističke vojne baze: Ovaj jadranski otok postao je političko žarište

Tisuće ljudi na ulicama Albanije danima prosvjeduje protiv projekta za razvoj luksuznog turizma na otoku Sazanu, povezanih s Jaredom Kushnerom i Ivankom Trump.

Prosvjednici i aktivisti ogorčeni su jer vjeruju da će projekt ugroziti jedno od najvažnijih središta bioraznolikosti na Mediteranu.

O kakvom otoku je riječ i zašto je postao političko žarište?

"Otok Kushner" neslužbeni je nadimak za albanski otok Sazan, uglavnom nenaseljeno udaljeno mjesto u Sredozemnom moru u središtu kontroverznog razvoja luksuznog odmarališta. Izraz su popularizirali kritičari i aktivisti koji tvrde da bi opseg projekta mogao dramatično transformirati otok, piše Euronews.

Otok ima dugu vojnu povijest. Tijekom osmanskog razdoblja bio je uglavnom nenaseljen, ali njegov položaj učinio ga je važnom pomorskom ispostavom. Nakon što je Albanija stekla neovisnost 1912. godine, kontrola nad otokom postala je predmetom zahtjeva regionalnih sila.

Napuštena vojna zgrada Foto: Getty Images

Godine 1914. Italija je okupirala Sazan, Talijanima poznat kao Saseno. Otok je formalno ustupljen Italiji nakon Prvog svjetskog rata i postao je snažno utvrđena vojna baza. Za vrijeme vladavine Benita Mussolinija, talijanske snage su tamo izgradile vojne instalacije, vojarne i obalne obrambene sustave, koristeći otok za kontrolu pristupa Jadranskom moru.

Nakon Drugog svjetskog rata, otok je vraćen Albaniji i postao je jedno od najtajnijih vojnih mjesta u zemlji pod komunističkim režimom Envera Hodže.

S površinom od oko 5,7 četvornih kilometara, to je najveći albanski otok, poznat po svojoj razvedenoj obali, napuštenim tunelima i stotinama bunkera iz Hladnog rata.

Otok Sazan Foto: Getty Images

Uloga Jareda Kushnera

Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, podržava projekt putem svoje investicijske tvrtke Affinity Partners. Predloženi projekt, vrijedan oko 1,4 milijarde eura, pretvorio bi dio otoka Sazan u luksuzno odmaralište s hotelima, vilama, apartmanima, marinom i drugim luksuznim sadržajima.

Projekt je izazvao protivljenje ekoloških skupina i lokalnih aktivista, koji tvrde da ugrožava osjetljive ekosustave i da mu nedostaje transparentnost.

Pristalice, uključujući albansku vladu, kažu da će to stvoriti radna mjesta, privući strana ulaganja i potaknuti turizam. Projekt je reklamiran kao luksuzno "eko-odmaralište" namijenjeno bogatim međunarodnim posjetiteljima.

Gdje je otok Sazan?

Otok se nalazi uz jugozapadnu obalu Albanije na mjestu gdje se Jadransko more susreće s Jonskim morem, u blizini grada Vlorë. Smješten je uz Albansku rivijeru, jednu od najbrže rastućih turističkih destinacija na Mediteranu i nasuprot Italije.

Većim dijelom 20. stoljeća otok je služio kao vojna baza i bio je uglavnom zatvoren za javnost. Njegov strateški položaj učinio ga je važnim uporištem tijekom talijanske okupacije i komunističke ere Albanije.

Tunel na otoku Sazanu Foto: Afp

Ružičasti flamingo postao je simbol protivljenja Kushnerovom projektu, a odražava zabrinutost zbog utjecaja velikih turističkih projekata duž albanske obale na okoliš.

Simbol se prvi put pojavio tijekom demonstracija protiv razvoja odmarališta u osjetljivim obalnim močvarama oko obližnje lagune Narta, važnog staništa za flamingose ​​i druge ptice selice. Aktivisti su kasnije flaminga usvojili u širem smislu kao simbol zaštite okoliša i otpora onome što smatraju neodrživim razvojem obale.

Kako su prosvjedi protiv projekta otoka Sazan rasli, flamingo je postao prepoznatljiva slika pokreta. Prosvjednici su organizirali skupove noseći divovske ružičaste flaminge i odjeveni u kostime s temom flaminga, što je neke navelo da kampanju opišu kao albansku "flamingo revoluciju".