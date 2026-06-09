Otkrivena nova vrsta virusa blizu Hrvatske: "Ne znamo kakve bi mogle biti posljedice"

Istraživači s Medicinskog sveučilišta u Beču prvi su put u Austriji otkrili virus Alongshan (ALSV), relativno novi virus koji prenose krpelji. Njihovo istraživanje pokazalo je da se taj patogen vjerojatno već najmanje dva desetljeća nalazi u srednjoj Europi, iako zasad nema dokaza da predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju.

U studiji su znanstvenici analizirali oko 3.000 krpelja prikupljenih diljem Austrije tijekom 2024. godine, kao i približno 2.000 starijih uzoraka iz razdoblja od 2005. do 2018. godine. Dodatno su pregledali oko 2.000 uzoraka krvi pacijenata koristeći molekularno-biološke i serološke metode.

Rezultati su pokazali da virus Alongshan cirkulira među austrijskim populacijama krpelja najmanje 20 godina.

"Rezultati pokazuju široku geografsku rasprostranjenost ALSV-a u Austriji, s dokazima u Beču, Gornjoj Austriji, Donjoj Austriji, Štajerskoj i Vorarlbergu", rekla je Judith Aberle, profesorica virusne imunologije u Centru za virologiju Medicinskog sveučilišta u Beču i voditeljica istraživanja, piše Krone.

Otkrivena antitijela kod dvije osobe

Iako virus nije pronađen ni u jednom od analiziranih uzoraka krvi pacijenata, kod dvije osobe otkrivene su visoke razine specifičnih antitijela na ALSV, što upućuje na to da su se infekcije već događale.

"To pokazuje da su se infekcije već dogodile, čak i ako se čini da su rijetke", istaknula je Aberle.

Virus Alongshan prvi je put identificiran 2017. godine u Kini kod pacijenata koji su imali vrućicu i simptome slične onima koje uzrokuje krpeljni meningoencefalitis. Od tada su tragovi virusa pronađeni u više europskih zemalja, uključujući Njemačku, Finsku, Francusku i Švicarsku.

Koliko je opasan za ljude?

Znanstvenici upozoravaju da još nije poznato koliko su europske varijante virusa opasne za ljude. Za razliku od kineskog soja, koji je povezan s pojavom bolesti, za europske varijante zasad ne postoje jasni dokazi da uzrokuju zdravstvene tegobe.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da su bolesti koje prenose krpelji u porastu diljem svijeta te da predstavljaju sve veći javnozdravstveni izazov. Među najpoznatijim takvim bolestima su krpeljni meningoencefalitis (KME) i krimsko-kongoanska hemoragijska groznica.

Zbog otkrića virusa Alongshan u Austriji istraživači pozivaju na dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo koliko je virus raširen te može li predstavljati rizik za ljudsko zdravlje. Također preporučuju da se ALSV ubuduće uzima u obzir prilikom dijagnostike bolesti povezanih s ubodima krpelja.

Unatoč novom otkriću, stručnjaci poručuju da trenutačno nema razloga za paniku, ali da je potrebno nastaviti praćenje i istraživanje ovog virusa.