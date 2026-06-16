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Strah od katastrofe

Opasni virus izmiče kontroli, stručnjaci upozoravaju: "Stvarni broj zaraženih mogao bi šokirati svijet"

Piše A. L., 16. lipnja 2026. @ 09:23 komentari
Centar za liječenje ebole (ETC) u Munigiju
Centar za liječenje ebole (ETC) u Munigiju Foto: Afp
Virus se širi zbog nedostatka čiste vode, loših sanitarnih uvjeta i slabljenja sustava praćenja kontakata zaraženih osoba.
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