Amerikanci žestoko udarili na Iran, Teheran odmah uzvratio brutalnom odmazdom susjedima: "Plodove ćete vidjet brzo"

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana opasno je eskalirao nakon što su obje strane proširile svoje mete na ono čime su dugo prijetile - ključnu infrastrukturu. Dok je američka vojska gađala logističke ciljeve i zračne luke unutar Irana, Teheran je odgovorio raketiranjem elektroenergetskog postrojenja i pogona za desalinizaciju vode u susjednom Kuvajtu.

Nakon što je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre, Washington i Teheran svakodnevno testiraju granice izdržljivosti, gurajući regiju prema sveopćem ratu. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je pokretanjem širokih zračnih udara na iransku infrastrukturu, a dužnosnici ističu kako trenutni napadi na jug Irana imaju za cilj otvoriti prostor za potencijalnu kopnenu invaziju na obalu i otoke.

Gore mostovi u Iranu, Kuvajt ostaje bez struje i vode

U najnovijim zračnim udarima, Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) prvi je put nakon više od tjedan dana na popis meta uvrstilo "vojnu logističku infrastrukturu". Iranski državni mediji izvijestili su da je pogođeno najmanje pet mostova na jugu zemlje, a u napadima na lučki grad Bandar Khamir, gdje je stradala i željeznička stanica, poginulo je najmanje sedam osoba. Izvješća govore i o pogođenoj zračnoj luci u pokrajini Iranshahr, blizu granice s Pakistanom.

Iransko lansiranje projektila Foto: Afp

Teheran nije dugo čekao s odgovorom. Iran je objavio da je pokrenuo napade na zaljevske zemlje koje su domaćini američkih zračnih baza, uključujući Bahrein, Katar i Kuvajt.

U Kuvajtu je pogođena ključna stanica za proizvodnju električne energije i desalinizaciju morske vode, što je izazvalo goleme požare i ozbiljne poremećaje u opskrbi strujom. Ovo postrojenje ima vitalni značaj za opstanak pustinjskih gradova, a sličan iranski napad na ovu stanicu u ožujku ove godine bio je ključni okidač koji je natjerao SAD na proglašenje prvog primirja, piše Reuters.

Drama na moru i skok cijena nafte

Sukob se ponovno rasplamsao i u strateški presudnom Hormuškom tjesnacu, koji je u potpunosti odsjekao opskrbu globalnog tržišta energijom s Bliskog istoka. Iran je proglasio zatvaranje tjesnaca, dok je Washington uveo potpunu blokadu iranskih luka.

Iskrcavanje marinaca na iranski tanker Foto: Afp

Američki marinci su se helikopterima spustili i preuzeli kontrolu nad jednim iranskim tankerom kako bi proveli blokadu, dok je drugi brod pogođen projektilom. Zbog ove dramatične eskalacije, cijena sirove nafte tipa Brent skočila je za dodatnih 2% i dosegnula oko 86 dolara po barelu, što je najviša razina u posljednjih mjesec dana.

Trump: "Pobjeđujemo na veliko"

Stručnjaci upozoravaju da bi Iran mogao aktivirati i svoje hutističke saveznike u Jemenu kako bi zatvorili prolaz Bab al-Mandeb na ulazu u Crveno more. Time bi se potpuno odsjekla i glavna alternativna ruta za transport nafte koja zaobilazi Perzijski zaljev.

Iskrcavanje marinaca na iranski tanker Foto: Afp

Sve veći pritisak zbog rasta cijena energenata stavlja teret na američku administraciju da sukob privede kraju. Unatoč tome, američki predsjednik Donald Trump u svom je televizijskom obraćanju poslao poruku optimizma:

"Pobjeđujemo na veliko u Iranu, i plodove tog rada vidjet ćete vrlo, vrlo brzo."