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Opasna bakterija širi se plažama: Može izazvati teške infekcije i sepsu te dovesti do amputacija

Piše A. Ž., 24. lipnja 2026. @ 09:30 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Među turistima i kupačima vlada zabrinutost zbog širenja bakterija u moru, koje su već dovele do zatvaranja nekoliko plaža.
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