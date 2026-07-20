Odlučio oprati automobil pa poginuo na mjestu: Kobna pogreška koštala ga je života

Teška nesreća dogodila se u nedjelju navečer u naselju Mala Moštanica pokraj Beograda, gdje je 47-godišnji Bojan Ć. iz Zemuna poginuo od strujnog udara dok je prao automobil.

Muškarac je oko 19 sati stigao u posjet prijateljima. Ništa nije upućivalo na tragediju koja će se dogoditi svega nekoliko trenutaka kasnije.

Bojan je odlučio oprati auto koristeći visokotlačni perač. Međutim, teren u dvorištu bio je natopljen vodom, a kobni trenutak dogodio se kada je na mokroj travi uključio električni uređaj. Tada je došlo do snažnog strujnog udara koji ga je na mjestu usmrtio.

Prijatelji i ukućani odmah su pozvali Hitnu pomoć iz Doma zdravlja Obrenovac. Medicinski tim brzo je stigao na mjesto nesreće i pokušao reanimirati 47-godišnjaka, no liječnici su mogli samo potvrditi njegovu smrt, piše Telegraf.

Policija je obavila očevid kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće. Nakon pregleda tijela utvrđeno je da je riječ o nesretnom slučaju te da je smrt nastupila uslijed strujnog udara. Zbog jasno utvrđenog uzroka smrti obdukcija nije naložena.