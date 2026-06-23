"Pravo izvanzemaljsko s*anje": Američki pilot srušen iznad Irana opisao zastrašujući roj dronova u formaciji "meduze"

Američki pilot borbenog aviona F-15, koji je u travnju srušen iznad Irana, opisao je obavještajcima zastrašujući i dosad neviđeni prizor koji je uočio nekoliko trenutaka prije nego što se morao katapultirati.

Ispričao je kako je na nebu vidio masovni roj iranskih dronova koji su se kretali sinkronizirano, u formaciji koja je podsjećala na golemu meduzu, ekskluzivno doznaje CNN.

Ovo svjedočanstvo, koje dosad nije bilo javno poznato, pilot je podijelio s obavještajnim službama tijekom ispitivanja nakon uspješnog spašavanja. Izvještaj je odmah pokrenuo lavinu žestokih rasprava unutar američke obavještajne zajednice, koje do danas nisu razriješene.

Ako je pilot doista vidio ono što je opisao - formaciju bespilotnih letjelica koje se u zraku kreću kao jedno tijelo - to bi značilo alarmantan i neočekivan skok u iranskim vojnim sposobnostima.

"Više međusobno povezanih dronova koji se kreću kao jedno biće, s manjim dronovima koji vise ispod onih većih, poput krakova meduze. Pravo izvanzemaljsko sranje", opisao je situaciju jedan od izvora upoznat s pilotovim iskazom, dok je drugi izvor naveo kako je pilot govorio o pravoj "minskoj zoni od dronova" na nebu.

Dramatično spašavanje u planinama i sumnje obavještajaca

Iako se točan uzrok rušenja lovca F-15 još uvijek istražuje, inicijalna izvješća sugeriraju kako je upravo ova napredna formacija dronova na neki način omogućila Iranu da prvi put u ovom sukobu sruši američki zrakoplov iznad svog teritorija.

Zrakoplov je nosio dvočlanu posadu - pilota i časnika za upravljanje sustavima naoružanja. Pilot je spašen nekoliko sati nakon katapultiranja, dok je drugi časnik više od jednog dana uspješno izbjegavao iranske patrole u planinama prije nego što su ga locirale i izvukle američke specijalne snage. Tijekom same operacije spašavanja srušen je i drugi američki zrakoplov, tipa A-10, no taj se pilot uspio sigurno katapultirati izvan iranskog zračnog prostora.

Unutar obavještajnih krugova ipak postoji duboka podijeljenost oko toga koliko je pilotovo svjedočanstvo vjerodostojno. Naime, pilot je prilikom pada zadobio potres mozga, a ovo mu je bio već drugi put u ovom ratu da je srušen - rano u sukobu bio je među pilotima koji su oboreni u incidentu prijateljske vatre od strane kuvajtskih snaga.

"Jeste li sigurni da ste vidjeli ono što tvrdite da ste vidjeli?", pitali su ga ispitivači, dvojeći je li riječ o stvarnom testu nove tehnologije ili tek o pustinjskoj fatamorgani.

Tehnologija koja mijenja pravila ratovanja

Vojni stručnjaci objašnjavaju da je tehnički pojam za sposobnost koju je pilot opisao "one-to-many meshed networking" (mrežna integracija više uređaja). Ova tehnologija omogućuje jednom operateru da istovremeno zapovijeda desecima dronova koji međusobno komuniciraju i koordiniraju pokrete. Vjeruje se da takvu tehnologiju posjeduju Rusija i Kina, a izvješća pokazuju da je Iran primao pomoć upravo od ove dvije države u razvoju svog programa letjelica.

"Potrošit ćemo goleme, goleme milijarde i pretrpjeti teške gubitke da bismo se zaštitili od nečega što se može koordinirati na takav način", upozorava Emma Bates, stručnjakinja za ratovanje dronovima. "Ako se roj može samostalno organizirati u prepoznatljiv oblik, održavati ga, nositi eksploziv i pritom čuvati dio snaga u rezervi za drugi val napada - to je iznimno moćan i opasan vojni pristup."