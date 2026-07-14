Tajna izraelska operacija imala je cilj vratiti bivšeg predsjednika na vlast, plan je propao: "U holivudskom stilu"

Ured bivšeg iranskog predsjednika Mahmouda Ahmadinedžada demantirao je izvješća da ga je izraelski Mossad tajno pokušao regrutirati kao obavještajnog agenta i postaviti ga za iranskog vođu, nazivajući optužbe "tvrdnjama u holivudskom stilu".

U izjavi koju je objavio Iran International, a prenosi i24news, Ahmadinedžadov ured optužio je The New York Times za objavljivanje "lažnih vijesti i izmišljenih laži" te tvrdio da su novine bile spremne objavljivati ​​izvješća u zamjenu za plaćanje.

Demantirali su i izvješća da je bivši iranski predsjednik stavljen u kućni pritvor.

Izjava iz ureda Ahmadinedžada je uslijedila nakon izvješća New York Timesa da je Mossad nekoliko godina održavao tajne kontakte s bivšim iranskim predsjednikom kao dio tajne operacije da se pripremi za moguće svrgavanje iranske vlade.

Unutar tajne operacije

Posjet Budimpešti bivšeg iranskog predsjednika Mahmouda Ahmadinedžada, koji je pozivao na uništenje Izraela, negirao Holokaust i podržavao iranski program nuklearnog oružja, zbog konferencije o klimatskim promjenama 2024. godine bio je samo jedna faza u dugotrajnoj tajnoj operaciji izraelske obavještajne službe. Prema riječima više američkih i iranskih dužnosnika koji su razgovarali s The New York Timesom, krajnji cilj bio je promijeniti režim u Teheranu i vratiti Ahmadinedžada na vlast.

U Budimpešti se Ahmadinedžad navodno sastao s izraelskim tajnim agentima, a prema pisanju New York Timesa, taj sastanak bio je toliko važan da je na njemu bio i sam David Barne, bivši direktor Mossada. Ubrzo nakon toga, izraelska vanjska obavještajna služba obavijestila je CIA-u da je uspostavila kontakt s Ahmadinedžadom.

Posljednjih godina Izrael je navodno tajno plaćao bivšem iranskom predsjedniku smještaj i putovanje, a izraelski agenti su se s njim nekoliko puta sastali. Njihovi napori uključivali su, ove godine, operaciju u kojoj je bivši iranski vođa, koji je bio pod stalnim nadzorom u Teheranu, premješten u jedno od tajnih skloništa izraelskih agenata u Iranu. Krajnji cilj bio je svrgnuti trenutni režim u Teheranu i vratiti Ahmadinedžada na vlast u Iranu.

Plan je propao. 28. veljače. Navodno je izraelski napad pogodio Ahmadinedžadovo stambeno naselje u Teheranu, uništivši objekte koje koristi njegovo osiguranje i oštetivši njegovo oklopno vozilo.

Mossadovi operativci su ga potom navodno prevezli u sigurnu kuću u Iranu. Međutim, izvješća navode da je Ahmadinedžad kasnije postao nepovjerljiv prema operaciji i odbacio plan da se vrati na vlast.

Od tada se nije pojavio u javnosti, osim na sprovodu bivšeg iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

Nekoliko visokih iranskih dužnosnika reklo je da su, nakon što je Teheran saznao za njegove interakcije s Izraelom, Ahmadinedžada stavili u kućni pritvor agenti obavještajne službe Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC). To je demantirao ured bivšeg iranskog predsjednika.