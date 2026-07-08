Američki projektili ATACMS dobivaju novu adresu: Europa preuzima proizvodnju moćnog američkog oružja

Europa se priprema za proizvodnju američkog balističkog projektila ATACMS, nakon novog sporazuma između američke obrambene tvrtke Lockheed Martin i njemačkog Rheinmetalla.

ATACMS (Army Tactical Missile System) je američki balistički projektil zemlja-zemlja s dometom do približno 300 kilometara, promjerom od 610 milimetara, duljinom od oko 4 metra, lansirnom masom od približno 1670 kilograma i bojnom glavom mase oko 227 kilograma, a ispaljuje se iz višecjevnih bacača raketa M142 HIMARS i M270 MLRS.

Memorandum o razumijevanju, objavljen tijekom Foruma obrambene industrije na summitu NATO-a u Ankari te i uz potporu vlada Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke, predviđa osnivanje zajedničke tvrtke u Rheinmetallovu pogonu u Unterlüßu, na sjeveru Njemačke. Tvrtke su priopćile da će ondje biti uspostavljen europski "centar izvrsnosti" za proizvodnju, integraciju i distribuciju projektila ATACMS za NATO i savezničke oružane snage.

Jačanje njemačkih sposobnosti

Glavni izvršni direktor Rheinmetalla Armin Papperger rekao je da će odabir Unterlüßa ojačati industrijsku bazu u Njemačkoj za suvremene obrambene sustave, prenosi portal Defense News. Europski direktor Lockheed Martina Dennis Goege izjavio je da partnerstvo spaja provjerenu američku tehnologiju s europskom proizvodnom snagom.

Navedeni pogon, star 125 godina, zapošljava oko 4000 ljudi. Nakon otvaranja novog pogona za proizvodnju topničkog streljiva prošle godine, očekuje se da će njegova tvornica raketnih motora 2027. godine početi proizvoditi raketne motore i sastavne dijelove vođenih projektila.

Papperger je ranije rekao da će proizvodnja projektila započeti iste godine, a zatim se postupno povećavati tijekom 2028. i 2029. godine, kako bi zadovoljila procijenjenu godišnju europsku i ukrajinsku potražnju od 600 do 800 projektila ATACMS.

Plan prijelaza

Lockheed će nastaviti proizvoditi projektile ATACMS u Camdenu, u saveznoj državi Arkansas, dok europska proizvodnja ne bude spremna, uz istodobno davanje prednosti projektilu Precision Strike Missile (PRsM). Predložena zajednička tvrtka i dalje zahtijeva odobrenje vlade Sjedinjenih Američkih Država za prijenos tehnologije.