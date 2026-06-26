Novi korak ukrajinske ratne industrije: Razvijaju Freyu - jeftini presretač balističkih projektila

Ukrajinska tvrtka Fire Point postala je jedna od najvećih tvrtki u obrambenom sektoru te zemlje. Poznata je po proizvodnji dronova koji se koriste u napadima na rusku infrastrukturu, a sada se širi na protuzračnu obranu u projektu usmjerenom na razvoj jeftinijeg presretača balističkih projektila.

Fire Point proizvodi dronove FP-1, FP-2 i krstareći projektil FP-5 Flamingo. Na obrambenom sajmu Eurosatory u Francuskoj suosnivač i glavni dizajner tvrtke Denis Štilerman rekao je da sustavi Fire Pointa izvode oko 60 posto ukrajinskih udara unutar Rusije.

"To su dronovi odgovorni za ono što vidite kako gori na svojim televizijskim ekranima na teritoriju Rusije", rekao je za ukrajinske medije u Parizu.

"Plan naših ukrajinskih dugometnih sankcija provodi se točno kako je zamišljeno", poručio je pak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 10. lipnja za Ukrajinsku pravdu, nakon odobravanja planova za razvoj presretača balističkih projektila.

Povećanje dometa

Zelenski je rekao da je dron FP-2 tvrtke Fire Point pogodio naftnu rafineriju u ruskoj regiji Tjumen 20. lipnja, 2069 kilometara od ukrajinske granice. Tvrtka navodi da nadograđeni FP-1 sada može letjeti 2699 kilometara, u usporedbi s ranijih 1650 kilometara. FP-2 može nositi bojevu glavu mase 200 kilograma do udaljenosti od 370 kilometara.

"Novi modernizirani FP dronovi su testirani. Sada mogu dosegnuti ciljeve na udaljenosti od 3000 kilometara. Zahvalan sam inženjerima Fire Pointa", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju od 20. lipnja, piše portal Defense News.

Potpisan ključni sporazum

Fire Point je potpisao sporazum s njemačkim proizvođačem radara Hensoldtom o razvoju presretačkog sustava FP-7.X Freya.

"Fire Point se pridružuje protubalističkoj koaliciji. Uskoro će presretački projektili biti na nebu ne samo Ukrajine nego i cijele Europe", napisao je Štilerman na platformi X.

"Ako to možemo smanjiti na manje od milijun dolara, to će biti… prekretnica u rješenjima protuzračne obrane. "Planiramo presresti prvi balistički projektil krajem 2027.", rekao je Štilerman još u travnju, o čemu smo već i pisali.

Od potrošača do proizvođača presretača

FP-7.X je projektiran za presretanje balističkih projektila na visini od oko 24 kilometra i procjenjuje se da će koštati oko 611.000 eura po lansiranju. Fire Point planira proizvoditi tri presretača mjesečno od kolovoza.

"Ukrajina sada nije samo korisnik pomoći, nego je već postala pružatelj sigurnosnih rješenja za cijelu Europu, a možda i za cijeli svijet", rekao je Štilerman za ukrajinske medije u Parizu.

Povijest Fire Pointa

Izvorno filmska i televizijska casting-agencija prije ruske invazije 2022. godine, tvrtka Fire Point postala je u međuvremenu ukrajinska obrambena tvrtka. Prema pisanju The New York Timesa, Fire Point u 2026. godini ima državne ugovore vrijedne više od 870 milijuna eura.

Tvrtka negira da ukrajinski poduzetnik Timur Mindič ima bilo kakav vlasnički udio, protiv nje nisu podignute optužnice, a bivši američki državni tajnik Mike Pompeo pridružio se njezinu savjetodavnom odboru u studenom 2025. godine.