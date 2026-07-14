Novi detalji o Hrvatu koji je napao djevojčice: Već ranije bio pod istragom, sumnjaju na ekstremistički motiv

Istraga koja je pokrenuta nakon napada nožem u gimnaziji Welfen-Gymnasium u njemačkom Schongau pokazala je da bi zločin mogao imati ekstremističku pozadinu. Zbog toga je istragu protiv 16-godišnjeg hrvatskog državljanina preuzelo Središnje bavarsko tužiteljstvo za suzbijanje ekstremizma i terorizma (ZET).

Zbog istrage koja je još u tijeku, tužiteljstvo zasad nije iznijelo dodatne pojedinosti.

Istražitelji su pronašli i analizirali pismo za koje se sumnja da ga je napisao osumnjičenik. U dokumentu, u koji je imala uvid njemačka novinska agencija dpa, vrijeđaju se i omalovažavaju pripadnici više vjerskih zajednica i društvenih skupina, uključujući osobe iz autorova neposrednog okruženja, među kojima su školske kolege i nastavnici.

Na to da je autor upravo osumnjičeni upućuju biografski podaci navedeni u dokumentu, poput njegove dobi i opisa problema koje je imao u školi. Istražitelji također provjeravaju je li planirao napad prenositi uživo putem interneta.

Osumnjičeni 16-godišnjak nalazi se u istražnom zatvoru, a bivšeg učenika tereti se za dva pokušaja ubojstva, nakon što je prošle srijede na školskom dvorištu nožem teško ozlijedio dvije 13-godišnje djevojčice.

Obje su nakon napada završile u bolnici. Njihovi školski kolege pružili su im prvu pomoć te su, prema navodima istražitelja, vjerojatno spasili život jednoj od njih. Napadača su svladali nastavnici i policijski službenici, piše Bild.

Ranije prijetio učenicima i veličao masovne napade

Mladić, hrvatski državljanin, već je bio poznat sigurnosnim službama. Državno odvjetništvo u Münchenu II protiv njega je vodilo istragu zbog dva incidenta iz 2025. godine.

Teretilo ga se da je prijetio školskim kolegama te da je na društvenim mrežama veličao masovne napade u školama. Policija i tužiteljstvo naveli su da ni u jednom trenutku nisu postojali zakonski razlozi za određivanje istražnog zatvora.

Nakon napada ispred škole policija mu je zaplijenila nož, pištolj i streljivo. Prema informacijama dpa-e, vatreno oružje pronađeno je u ruksaku koji je osumnjičenik nakon napada ostavio u školskom dvorištu, nedaleko od mjesta zločina. Nakon uhićenja sam je policajcima pokazao gdje se ruksak nalazi.