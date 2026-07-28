Novi detalji horora u Parizu: Među ozlijeđenima bila i trudnica, svjedoci tvrde da je muškarac izgovorio ove riječi

Tri žene ozlijeđene su u napadu noževima koji se u ponedjeljak dogodio u blizini Porte de Clichyja na sjeveru Pariza. Francuska policija uhitila je osumnjičenog zahvaljujući brzoj reakciji policajca koji u tom trenutku nije bio na dužnosti.

Prema riječima francuskog ministra unutarnjih poslova Laurenta Nuneza, napadač je koristio dva kuhinjska noža te je ozlijedio žene u dobi od 19, 24 i 36 godina. Dvije žrtve zadobile su teške ozljede, jedna je ubodena u donji dio leđa, a druga u trbuh no liječnici navode da nisu životno ugrožene.

Sve tri žene prevezene su u bolnicu nakon napada koji se dogodio oko 11:30 po lokalnom vremenu. Gradonačelnik pariškog 17. okruga Geoffroy Boulard objavio je da je jedna od ozlijeđenih žena trudna.

Identitet napadača, kao ni motiv njegova čina, zasad nisu službeno utvrđeni. Ministar Nunez izjavio je kako je osumnjičenik tijekom uhićenja davao nepovezane izjave te je pozvao na oprez i izbjegavanje preuranjenih zaključaka o mogućim motivima napada.

Očevidci su opisali dramatične trenutke tijekom napada. Konobarica Kheira Dellabed ispričala je da je vidjela muškarca kako s dva noža napada prolaznike.

Paris (July 27) — After the Berlin pride deadly Islamic terror attack, a Muslim man in the Porte de Clichy area of Paris attacked three women with knives.



After he was detained by an off-duty police officer (why didn’t Antifa come save the day?), the man said: “It is Allah who… — Andy Ngo (@MrAndyNgo) July 27, 2026

"Vidjeli smo muškarca kako prolazi s dva noža i napada ljude. Tada ga je mladić s malim koferom udario torbom i srušio na tlo, a konobar iz obližnjeg restorana zadržao ga je tako što je na njega stavio stolicu", ispričala je Dellabed, piše France24.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila okolnosti napada i motive osumnjičenika.

Napad se dogodio svega nekoliko dana nakon smrtonosnog napada u Berlinu, gdje je napadač unajmljenim kombijem naletio na sudionike Parade ponosa, pri čemu je jedna osoba poginula, a 29 ih je ozlijeđeno. Pojedini mediji objavili su da su svjedoci reklai da je sumnjičenik nakon uhićenja izgovorio: "Alah mi je naredio".

Međutim, francuske vlasti zasad nisu službeno potvrdile njegove motive niti su napad okvalificirale kao teroristički čin. Istraga je u tijeku.