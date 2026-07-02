Nezaustavljivi nametnik ubojica stigao u susjedstvo: Evo zašto je Hrvatska u opasnosti

U Mađarskoj je prvi put potvrđena prisutnost jasenova krasnika (Agrilus planipennis), invazivnog kukca koji se smatra jednom od najvećih prijetnji šumama jasena. Štetnik je otkriven u okolici mjesta Beregsurány, nedaleko od granice s Ukrajinom, a njegovo je prisustvo potvrdio mađarski Nacionalni ured za sigurnost prehrambenog lanca (Nébih). Prema podacima mađarskih vlasti, riječ je o prvom službeno potvrđenom nalazu ove vrste na području Europske unije.

Jasenov krasnik podrijetlom je iz Azije, a tijekom posljednjih desetljeća proširio se na druga područja svijeta, gdje je prouzročio velika oštećenja šuma. U Sjevernoj Americi i dijelovima istočne Europe već je uzrokovao masovno odumiranje jasena, zbog čega stručnjaci upozoravaju da predstavlja ozbiljan ekološki, gospodarski i fitosanitarni problem.

Jasenov krasnik - 1 (Foto: Getty Images)

Najugroženija su stabla jasena, u kojima se ličinke razvijaju neposredno ispod kore. Hraneći se provodnim tkivom stabla, prekidaju prijenos vode i hranjivih tvari između korijena i krošnje. Takva oštećenja postupno slabe stablo te u konačnici mogu dovesti do njegova potpunog propadanja.

Odrasli primjerci dugi su između osam i 14 milimetara, a prepoznatljivi su po sjajno metalnozelenoj boji. Životni vijek ženki traje između tri i šest tjedana, tijekom kojih mogu položiti i do stotinu jaja, što omogućuje brzo širenje populacije.

Nakon potvrde nalaza mađarske su vlasti odmah uvele pojačani nadzor te dodatne fitosanitarne mjere kako bi utvrdile je li se štetnik već proširio i na druga područja.

Na njegovu prisutnost mogu upozoravati simptomi poput prorijeđene krošnje, preranog gubitka lišća, promjena na kori te pojave okomitih pukotina. Među najuočljivijim znakovima zaraze nalaze se karakteristični cik-cak hodnici koje ličinke ostavljaju ispod kore, a koji mogu dosezati duljinu i do 50 centimetara.

Nébih je pozvao građane, vlasnike šuma i šumarske stručnjake da svaku sumnju na prisutnost ovog kukca ili simptome koji upućuju na njegovu pojavu odmah prijave nadležnim službama za zaštitu bilja i tla. Brza reakcija ključna je kako bi se zaštitile sastojine jasena i spriječilo daljnje širenje invazivne vrste.

Što otkriće u Mađarskoj znači za Hrvatsku?

Prema trenutačno dostupnim službenim informacijama, jasenov krasnik još nije zabilježen na području Hrvatske te se hrvatski teritorij i dalje smatra slobodnim od ovog štetnika.

Ipak, činjenica da je njegova prisutnost sada potvrđena u susjednoj Mađarskoj dodatno povećava važnost preventivnih mjera u Hrvatskoj, koja raspolaže vrijednim sastojinama jasena.

Jasenov krasnik - 2 Foto: Getty Images

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva već je ranije poduzelo određene pripreme pa je u veljači organiziralo simulacijsku vježbu vezanu uz krizni plan za slučaj pojave jasenova i brezinog krasnika. Vježba je provedena na području Osječko-baranjske županije, gdje raste poljski jasen, jedna od vrsta koje ovaj štetnik može napasti.

Najpogubniji nametnik

Sjajnozeleni kornjaš zavlači se ispod kore stabala, a štetnik je prvi put otkriven u Sjedinjenim Američkim Državama 2002. godine, gdje je u međuvremenu postao jedan od najpogubnijih nametnika jasena.

Njegove ličinke hrane se unutarnjim slojevima kore, prekidajući prijenos vode i hranjivih tvari kroz stablo. Posljedica je postupno odumiranje stabla, što je u Sjevernoj Americi dovelo do masovnog propadanja šuma te velikih ekoloških, gospodarskih i društvenih šteta.

Za razliku od Sjeverne Amerike, gdje postoji više autohtonih vrsta jasena koje pokazuju različitu razinu otpornosti na štetnika i bolest, Europa ima samo jednu široko rasprostranjenu domaću vrstu – obični jasen. Upravo zato europske su šume posebno ranjive na istodobno djelovanje bolesti i invazivnog kukca.

Jasenov krasnik Foto: Getty Images

Osim što imaju veliku gospodarsku vrijednost, jaseni su važan dio europskih šumskih ekosustava. Oni pružaju stanište brojnim biljnim i životinjskim vrstama, sudjeluju u vezanju ugljika te štite tlo od erozije. Širenje jasenova krasnika moglo bi ozbiljno narušiti te funkcije i dodatno destabilizirati šumske ekosustave.

Odrasli kukci mogu preletjeti i do deset kilometara, a dodatno se mogu širiti prijevozom vozila ili drvnog materijala.

Budući da se prisutnost štetnika često otkriva tek kada njegova populacija postane brojna, stručnjaci ističu kako su kontinuirani nadzor, međunarodna suradnja i očuvanje genetske raznolikosti jasena ključni za zaštitu europskih šuma.

Istodobno se naglašava važnost dugoročnih programa oplemenjivanja i razvoja otpornijih stabala, koji bi mogli osigurati opstanak jasena čak i ako se jasenov krasnik u budućnosti proširi na zapad Europe, pisao je RTÉ Brainstorm.