Zločin u susjedstvu: 40-godišnjak nestao prije dva mjeseca, a onda je otkrivena jeziva istina

Srbiju je potresao slučaj nestanka 40-godišnjeg Aleksandra Lazića iz Stare Pazove, koji je nakon dva mjeseca potrage završio jezivim otkrićem. Istražitelji su rasvijetlili slučaj i uhitili trojicu osumnjičenih, među kojima su otac i njegova dvojica sinova, zbog sumnje da su muškarca oteli, danima ga zlostavljali te nakon njegove smrti zakopali tijelo.

Prema priopćenju srbijanskog ministarstva unutarnjih poslova, u petak navečer uhićeni su 44-godišnji P. J. i njegov 19-godišnji sin zbog sumnje da su Aleksandra Lazića protupravno zatočili u stanu u Rumi, gdje su ga fizički zlostavljali nekoliko dana. Istražitelji sumnjaju na to da je od posljedica premlaćivanja preminuo, nakon čega su njegovo tijelo prevezli u obiteljsku kuću u Rumi i zakopali ga.

Policija je zajedno s tužiteljem Višeg javnog tužiteljstva u Srijemskoj Mitrovici pronašla tijelo u poodmakloj fazi raspadanja.

U međuvremenu je pritvor određen i trećem osumnjičenom – mlađem sinu, maloljetniku rođenom 2010. godine. Sud je pritvor odredio zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te uznemirenosti javnosti.

Aleksandar Lazić nestao je u travnju, a njegov nestanak bio je prijavljen policiji. Nakon višemjesečne istrage istražitelji su došli do sumnje da je bio žrtva nasilnog kaznenog djela.

Prema neslužbenim informacijama koje prenose srbijanski mediji, istražitelji provjeravaju je li Lazić najprije brutalno pretučen na jednom gradilištu u Novom Sadu, nakon čega je u teškom stanju odveden u kuću u Rumi. Sumnja se i da je ondje proveo nekoliko dana prije nego što je preminuo. Te okolnosti zasad nisu službeno potvrđene te su predmet daljnje istrage, piše Kurir.

Istražitelji sada detaljno analiziraju iskaze osumnjičenih i svjedoka, rezultate forenzičkih vještačenja, obdukcijski nalaz te materijalne tragove prikupljene tijekom očevida kako bi utvrdili točan slijed događaja i ulogu svakog od osumnjičenih.

Prema neslužbenim informacijama, provjerava se i je li nakon Lazićeve smrti u prikrivanju zločina sudjelovala još jedna osoba. Za sada nije poznato hoće li protiv nje biti pokrenut kazneni postupak.

Više javno tužiteljstvo u Srijemskoj Mitrovici nije objavilo nove informacije o slučaju. Svi osumnjičeni imaju pravo na obranu i smatraju se nevinima dok se njihova eventualna krivnja ne utvrdi pravomoćnom sudskom odlukom.