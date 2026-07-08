NATO se drastično naoružava: Savez ulaže 34 milijarde eura u tehnologiju koja je iz temelja promijenila ratovanje

Pripremajući se za buduće sukobe koje će oblikovati bespilotni sustavi, NATO je najavio veliko proširenje obuke operatera dronova, uz velika ulaganja u tehnologije namijenjene suprotstavljanju zračnim prijetnjama uočenima tijekom aktualnog rata u Ukrajini.

Na Forumu obrambene industrije u sklopu samita NATO-a u Ankari u utorak glavni tajnik tog saveza Mark Rutte predstavio je novu inicijativu "Drone Edge". Rekao je da će saveznici tijekom sljedećih pet godina u sposobnosti za borbu protiv dronova uložiti više od 34 milijarde eura.

"Saveznici se također obvezuju obučiti pet puta više operatera dronova u svojim oružanim snagama do kraja 2027. godine", rekao je Rutte, a prenosi portal Business Insider.

NATO također planira uspostaviti tržište za tehnologije protiv dronova, čime bi saveznicima omogućio brzu nabavu novih sustava u velikim količinama. Savez je dodatno potvrdio da će se njegov program Flight Training Europe, koji omogućuje obuku zrakoplovnih posada za 20 država članica u centrima diljem Europe, proširiti i na obuku operatera dronova.

Pouke iz Ukrajine

"Dronovi su, kao što svi znamo, iz temelja promijenili narav suvremenog ratovanja. Postali su odlučujući čimbenik na bojištu. To je jasno iz onoga što vidimo u Ukrajini, na Bliskom istoku i diljem Saveza", rekao je Rutte.

"Sami saveznici suočili su se s ponovljenim upadima dronova. Kao odgovor na to, NATO ubrzano proširuje svoju sposobnost raspoređivanja i uporabe dronova u velikom opsegu", naglasio je glavni tajnik NATO-a.

Bojište u Ukrajini pokazalo je vrijednost napadačkih, izvidničkih, FPV i presretačkih dronova. Ukrajinski operateri procjenjuju da obuka za upravljanje FPV dronom može trajati do mjesec dana, dok obuka za upravljanje presretačkim dronom nakon toga može zahtijevati samo nekoliko dana. Britanske oružane snage navele su da učinkovita priprema zahtijeva najmanje 60 sati rada.

Zelenski: Ukrajina najbolje ratuje dronovima na svijetu

Obraćajući se istom forumu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da njegova zemlja posjeduje "najveće i najnaprednije sposobnosti ratovanja dronovima na svijetu".

"Gradimo savez spreman za uporabu dronova koristeći najnovije inovativne tehnologije, ulažući u naše transatlantske obrambene industrije i učeći stvarne lekcije s bojišta u Ukrajini", poručio je na kraju Rutte.