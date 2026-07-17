Osjećate bol u palcu dok tipkate na mobitelu? Svakako obratite pažnju na ove savjete stručnjaka

Pametni telefoni već su dugo vremena neizostavan dio svakodnevice, no dugotrajno pregledavanje sadržaja, tipkanje i gledanje videozapisa postupno opterećuju šake. Zanemari li se to, povećava se i rizik od bolnih ozljeda nastalih zbog ponavljajućih pokreta prstiju i šake.

Izraz "palac za dopisivanje" (engl. texting thumb) jedna je od takvih ozljeda, koja obuhvaća niz tegoba povezanih s korištenjem mobilnih telefona i koje nastaju zbog preopterećenih tetiva i zglobova. Simptomi uključuju ukočenost, bol u području zgloba palca, pulsirajuću bol te škljocanje pri pokretima palca. Ne liječi li se na vrijeme, učestalo tipkanje i povlačenje prsta po zaslonu može pridonijeti razvoju sindroma karpalnog tunela i artritisa.

Danas ljudi putem pametnih telefona plaćaju račune, gledaju filmove i obavljaju brojne druge svakodnevne zadatke. Dakle mobiteli se koriste često pa je i navedeni rizik od ozljeda izraženiji.

"Mobilni uređaji ostat će dio naše svakodnevice. Zato, umjesto da govorimo: 'Ne smijete koristiti svoj uređaj', trebamo naučiti kako ih što bolje prilagoditi suvremenom načinu života", rekla je za agenciju AP dr. Maureen O’Shaughnessy s američkog Sveučilišta Kentucky.

Praktični načini za smanjenje opterećenja

O’Shaughnessy naglašava da dugotrajno zadržavanje ručnog zgloba i lakta u istom položaju može izazvati nelagodu, dok držanje telefona u uspravnom položaju tijekom duljeg vremena dodatno opterećuje ostale prste. Mnogi ljudi poboljšanje primijete tek tijekom odmora, kada manje koriste telefon pa se nadraženost i tupa bol postupno povlače.

"Naše šake nisu oblikovane za cjelodnevno korištenje mobilnih telefona. Ako želimo koristiti mobilne telefone, moramo se odgovorno odnositi prema svojim šakama", rekao je pak za navedenu agenciju dr. Eugene Tsai, kirurg u bolnici Cedars-Sinai za ortopediju i sportsku medicinu u Los Angelesu.

Redovita promjena položaja tijela, izmjenjivanje ruku pri korištenju telefona, tipkanje različitim prstima, kratke stanke i ograničavanje vremena provedenog pred zaslonom mogu pomoći u smanjenju opterećenja. Korisne mogu biti i funkcija pretvaranja govora u tekst, povećanje veličine slova te dodaci za držanje telefona koji ravnomjernije raspoređuju njegovu težinu na dlanu.

Kada treba potražiti liječničku pomoć?

Istezanje ručnih zglobova, vježbe za prste i pokreti palcem mogu ublažiti nelagodu. Međutim, ako bol, utrnulost ili trnci potraju unatoč odmoru, hlađenju ledom ili primjeni ibuprofena, potrebno je potražiti liječničku pomoć jer učestala uporaba telefona može pogoršati artritis palca, izazvati De Quervainov tenosinovitis (upala ovojnica tetiva na strani palca koja uzrokuje bol i otežava pokrete palca te ručnog zgloba), sindrom karpalnog tunela ili tzv. okidački palac.