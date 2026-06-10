NASA predstavila članove posade misije Artemis III, posljednjeg koraka prije povratka na površinu Mjeseca

NASA je odlučila kojih četvero astronauta će biti dio idućeg koraka prema povratku na Mjesec, odnosno misije Artemis III. Riječ je o misiji koja će u Zemljinoj orbiti uvježbavati ključne operacije slijetanja na Mjesec u sklopu NASA-ina programa Artemis.

Američka svemirska agencija je u utorak priopćila da će posada Artemis III provesti složenu demonstraciju pristajanja u kojoj će sudjelovati tri svemirske letjelice tijekom misije planirane za 2027. godinu, prenosi agencija Reuters.

NASA je kao članove posade misije Artemis III imenovala američke astronaute Randyja Bresnika, Franka Rubia i Andreja Douglasa, zajedno s astronautom Europske svemirske (ESA) agencije Lucom Parmitanom iz Italije. Misija je planirana za lansiranje 2027. godine, no točan datum još nije objavljen.

Zapovjednik misije

Randy Bresnik (58) pridružio se NASA-inom astronautskom korpusu još 2004. godine. Bivši je pukovnik američkih marinaca i probni pilot, a u svemir je letio tri puta te je ukupno proveo oko 150 dana u svemiru, uključujući 32 sata izvan letjelice u svemirskim šetnjama. Ima više od 7000 sati leta u 95 različitih letjelica.

Pilot

Luca Parmitano (49) pridružio se ESA-i 2009. godine i do sada je dvaput letio u svemir. Parmitano time postaje prvi astronaut Europske svemirske agencije uključen u program Artemis te drugi neamerički državljanin u programu, nakon kanadskog astronauta Jeremyja Hansena, koji je letio na misiji Artemis II.

Uključivanje Parmitana u misiju označava daljnje jačanje sudjelovanja Italije u NASA-inom programu Artemis, dok ostali međunarodni partneri agencije razmatraju nove uloge.

Specijalisti misije

Frank Rubio (50) drži američki rekord za najdulji neprekinuti boravak u svemiru od 371 dana. Liječnik obiteljske medicine i letački kirurg, ostao je na Međunarodnoj svemirskoj postaji dulje od planiranog nakon što je došlo do curenja na ruskoj letjelici kojom je stigao na postaju. Zbog čekanja zamjenske letjelice, na Zemlju se vratio početkom 2023. godine.

Andre Douglas (40) prvi će put letjeti u svemir u okviru navedene misije. Pridružio se NASA-i 2021. godine. Rođen je u Miamiju i ima diplome iz različitih područja inženjerstva, uključujući tri magisterija te doktorat iz sistemskog inženjerstva sa Sveučilišta George Washington. Prije NASA-e služio je u američkoj Obalnoj straži kao pomorski arhitekt te radio na različitim NASA-inim programima u Laboratoriju za primijenjenu fiziku Sveučilišta Johns Hopkins, kao stručni djelatnik.