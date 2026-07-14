Ukrajina će dobiti licencu za proizvodnju protuzračnih projektila još jednog saveznika, ali iz Europe

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da će Ukrajina sama moći proizvoditi projektile za protuzračni sustav Patriot, sličan potez sada je učinila i Francuska. No, umjesto da ponudi trenutno rješenje za ruske napade balističkim projektilima, Francuska je predstavila dugoročan potez koji bi mogao preoblikovati ukrajinsku industriju protuzračne obrane.
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Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je da bi Ukrajina trebala dobiti licencu za domaću proizvodnju projektila presretača zemlja-zrak Aster 30, čime će se proširiti bilateralna obrambena suradnja između te dvije zemlje i ojačati buduće zalihe protuzračnih projektila.
Novi obrambeni plan
Govoreći uz ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, britanskog premijera Keira Starmera i njemačkog kancelara Friedricha Merza na sastanku Koalicije voljnih u Parizu, kojem je nazočilo 25 svjetskih čelnika, Macron je, kako prenosi agencija Reuters, rekao kako su on i Zelenski "dogovorili plan između naših dviju država kojim provodimo ono što je načelno dogovoreno još prošlog studenoga, u vezi s našom bilateralnom obrambenom suradnjom".
Plan o kojem Macron priča obuhvaća licenciranu proizvodnju projektila presretača Aster 30, precizno navođenih bombi AASM Hammer i krstarećih projektila SCALP, koje je Francuska već ranije isporučila Ukrajini. Velika Britanija je isto tako Ukrajini već isporučila vlastiti krstareći projektil Storm Shadow, kojeg su Ukrajinci već s velikim uspjehom koristili za udare duboko u ruski teritorij.
Širenje protuzračne obrane
Ukrajina već raspolaže s dva osnovna sustava protuzračne obrane SAMP/T, koje su zasebno isporučile Francuska i Italija. Macron je također najavio buduće isporuke sustava SAMP/T i njihovih unaprijeđenih inačica SAMP/T NG, koje bi trebale početi najranije tijekom druge polovice 2026. godine. Francuski sustavi SAMP/T NG koriste radar Thales GF 300, dok talijanske inačice imaju radar Kronos Grand Mobile HP tvrtke Leonardo. U tijeku je i razvoj poboljšanih inačica spomenutih projektila Aster 30.
Na istom je sastanku u Parizu najavljeno i osnivanje Integrirane koalicije za obranu od balističkih projektila, u kojoj sudjeluju Ukrajina, Danska, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Norveška, Španjolska, Švedska i Velika Britanija, radi razvoja novih sposobnosti obrane od balističkih projektila.
Dugoročno, a ne trenutno rješenje za Ukrajinu
Macronova najava uslijedila je nakon odvojene izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je podržao licenciranu proizvodnju projektila presretača Patriot u Ukrajini. Međutim, nijedan od tih prijedloga ne rješava trenutni nedostatak protubalističkih projektila.
Uspostava domaće proizvodnje zahtijeva dogovore s obrambenim tvrtkama, proizvodnu infrastrukturu, financijska sredstva i vrijeme, piše portal The War Zone. Takva bi proizvodnja dugoročno mogla ojačati opskrbu projektilima za sve brojnije ukrajinske sustave SAMP/T, no pitanja rokova, financiranja, operativne sigurnosti, prijenosa tehnologije i zaštite osjetljivih sastavnica i dalje ostaju neriješena.
Macronov prijedlog stoga je usmjeren na dugoročnu održivost, a ne na trenutačne potrebe Ukrajine na bojištu, dok i dalje ostaje nepoznato kada bi domaće proizvedeni projektili presretači mogli u značajnijem broju stići ukrajinskim postrojbama protuzračne obrane.