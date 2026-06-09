Nakon desetljeća vratio se zastrašujući parazit koji jede živo meso: Potvrđeni novi slučajevi

Nakon mnogo desetljeća tijekom kojih se smatralo da je prijetnja uglavnom iskorijenjena u SAD-u, opasni smrtonosni parazit screwworm – parazitska muha, čije ličinke doslovno proždiru živo meso domaćina, ponovno se širi jugom zemlje.

Američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) potvrdilo je još tri nova slučaja zaraze, uključujući prvi izvan glavnog žarišta u Teksasu, što dodatno pojačava zabrinutost za stočarsku industriju vrijednu milijarde dolara.

Ukupno je potvrđeno pet slučajeva zaraze: tri teleta i jedna koza u Teksasu te pas u susjednom Novom Meksiku. Pas je isprva bio evidentiran kao slučaj iz Teksasa, no USDA je naknadno ispravila podatke, piše AP.

Riječ je o ličinki muhe koja se hrani živim tkivom. Ženke polažu jaja u otvorene rane životinja, a nakon izlijeganja ličinke se ukopavaju u meso domaćina, čime se produbljuju rane i povećava rizik od smrtonosnih infekcija. Najčešće su pogođena goveda, no zaraziti se mogu i divlje životinje, kućni ljubimci, pa čak i ljudi.

Posebnu zabrinutost izazvao je slučaj psa iz Novog Meksika jer životinja nije putovala ni u Teksas ni u Meksiko. Vlasti sada istražuju imanje na kojem je pas živio kako bi utvrdile postoji li lokalna populacija zaraženih muha.

Opasni parazit Foto: CDFA

"Ako pronađemo zaražene muhe, pojačat ćemo inspekcije životinja na tom području", rekla je državna veterinarska službenica Novog Meksika Samantha Holeck.

Nova žarišta u Teksasu

Prva dva slučaja otkrivena su prošlog tjedna kod teladi u južnom Teksasu. Najnoviji slučajevi potvrđeni su kod teleta u okrugu La Salle, jugozapadno od San Antonija, te kod koze u okrugu Gillespie, zapadno od Austina.

Oko svakog potvrđenog slučaja uspostavljena je karantenska zona u radijusu od 20 kilometara kako bi se usporilo širenje parazita.

Znanstvenici upozoravaju da bi posljedice mogle biti ozbiljne ne samo za stočarstvo nego i za divlje životinje. Posebno su ugroženi milijuni bjelorepih jelena koji nastanjuju Teksas.

Entomolog Edward Burgess sa Sveučilišta na Floridi smatra da će se u nadolazećim tjednima vjerojatno otkriti još slučajeva, ali upozorava da to ne mora značiti eksplozivno širenje zaraze.

"Kada se otkrije prvi slučaj, svi počnu intenzivnije tražiti problem. A kada nešto tražite, veća je vjerojatnost da ćete to i pronaći", rekao je Burgess.

Utrka za zaustavljanje širenja

Američke vlasti bore se protiv ponovnog širenja štetočine otkako je njegova prisutnost potvrđena u Meksiku krajem 2024. godine. USDA od veljače iz zrakoplova ispušta sterilne mužjake muha u južnom Teksasu.

Strategija se temelji na činjenici da se ženke pare samo jednom tijekom života. Ako se pare sa sterilnim mužjacima, ne mogu proizvesti potomstvo, čime se populacija postupno smanjuje.

Američka vlada istodobno povećava proizvodnju sterilnih muha u postojećim pogonima te planira izgradnju nove tvornice u Teksasu vrijedne 750 milijuna dolara.

Ministrica poljoprivrede Brooke Rollins izjavila je da je cilj stvoriti dovoljan broj sterilnih mužjaka kako bi se spriječio povratak štetnika tijekom 2027. godine, nakon što zimske temperature unište većinu preživjelih populacija.

Za sada nema većeg utjecaja na tržište mesa

Unatoč zabrinutosti, ponovna pojava parazita zasad nije znatno utjecala na cijene govedine, koje su već blizu rekordnih razina zbog smanjenog broja goveda u SAD-u. Kanada je ipak prošlog petka privremeno obustavila uvoz goveda, konja i druge stoke iz Teksasa kao mjeru predostrožnosti.

Stručnjaci upozoravaju da će najveći rizik biti tijekom ljeta jer parazit preferira vlažna područja s temperaturama višim od 25 Celzijevih stupnjeva.

Teksaške vlasti pozvale su rančere da redovito pregledavaju stoku i divlje životinje te prijavljuju svaku sumnju na zarazu. Uspostavljena je i 24-satna telefonska linija za prijavu slučajeva.

"Ovo je stanje koje se može izliječiti ako se reagira na vrijeme", poručio je teksaški guverner Greg Abbott.

No povjerenik za poljoprivredu Teksasa Sid Miller kritizirao je savezni odgovor kao prespor te upozorio da bi odugovlačenje moglo ozbiljno naštetiti stočarskoj industriji. Predložio je korištenje otrovnih mamaca protiv muha, iako USDA i većina stručnjaka upozoravaju da njihova učinkovitost nije dokazana te da bi mogli ugroziti druge vrste životinja, pa čak i ljude.