FOTO U Srebrenici pokopano još deset žrtava genocida: "Dužni smo čuvati istinu i podržavati mir..."

Tisuće ljudi okupile su se u subotu u Srebrenici kako bi obilježili 31. obljetnicu genocida koji su 1995. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba te sudjelelovali u pokopu posmrtnih ostataka još deset žrtava tog zločina.

Nakon pada Srebrenice, koja je tada bila pod zaštitom Ujedinjenih naroda, 11. srpnja 1995. ubijeno je više od osam tisuća Bošnjaka, pretežito muškaraca i dječaka, a još uvijek se traga za posmrtnim ostacima njih više od 900.

U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima, gdje je prethodnih godina pokopano više od 6700 ubijenih, od ove subote leže i ostaci deset žrtava ekshumiranih iz masovnih grobnica diljem istočne Bosne u razdoblju od 1997. do 2022. godine.

Obljetnica genocida u Srebrenici Foto: Antonio Balic/Cropix

Obljetnica genocida u Srebrenici Foto: Antonio Balic/Cropix

Obljetnica genocida u Srebrenici Foto: Antonio Balic/Cropix

Najmlađa žrtva koja je pokopana u subotu je Senad Jusić, koji je 1995. kada je ubijen imao 20 godina, a najstarija Ramo Dautović, koji je u trenutku smrti imao 56 godina.

Među sudionicima komemoracije u Srebrenici bio je i sadašnji visoki predstavnik za BiH Luois Crishock, koji je kazao kako se obiteljima gubitak najdražnih ničim ne može nadoknaditi, ali se uspomena na žrtve mora čuvati.

"Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas čuvati istinu i podržavati mir i pomirenje. Neka žrtve počivaju u miru, nećemo ih zaboraviti", kazao je Crishock, kojemu se u Srebrenici pridružio i američki otpravnik poslova u BiH John Ginkel.

Predsjedatelj Predsjedištva BiH Denis Bećirović na komemoraciji je kazao kako Srebrenica predstavlja planetarnu opomenu da se na dehumanizaciju, mržnju i velkodržavne projekte mora pravodobno odgovoriti jer se nasilnicima ne smije popuštati.

Obljetnica genocida u Srebrenici Foto: Antonio Balic/Cropix

"Masovne egzekucije iz srpnja 1995. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje. Naprotiv, genocid je detaljno planiran i brutalno počinjen", kazao je Bećirović te istaknuo da suodgovornost za taj zločin snosi Srbija, što je potvrđeno i sudskim presudama.

U pozadini srebreničkog genocida, poručio je Bećirović, bio je projekt velike Srbije.

Zamjenik načelnika općine Srebrenica Hamdija Fejzić kazao je da Srebrenica mora ostati trajna opomena da se više nikom i nikada ne ponovi ono što se tamo zbilo 1995. godine.

"Ne šaljemo poruku mržnje, nego opomene", kazao je Fejzić na komemoraciji.

Govoreći u ime srebreničkih majki, potpredsjednica njihove udruge Kada Hotić podsjetila je kako su im iz mirovnih snaga UN-a uoči pada Srebrebnice jamčili život i sigurnost, a potom ih "kao na pladnju servirali krvolocima Ratka Mladića".

Obljetnica genocida u Srebrenici Foto: Antonio Balic/Cropix

Obljetnica genocida u Srebrenici Foto: Antonio Balic/Cropix

Obljetnica genocida u Srebrenici Foto: Antonio Balic/Cropix

"Ovdje se piše povijest. Bijelim nišanima (nadgrobnim spomenicima) smo je ispisali", kazala je uz poruku kako nema tog oružja koje će ubiti cijeli narod, kao i da se ne smije dopustiti da u BiH ponovo izbije rat jer tada ni Europa neće biti mirna.

Britanac Tony Birtley, prvi inozemni novinar koji je ušao u Srebrenicu 1993. dok je bila u opsadi, kazao je kako je već tada svjedočio ogromnim patnjama ljudi koji su tamo živjeli i čija je jedina želja bila preživjeti.

"Nikada neću zaboraviti te prizore gladi i stradanja", kazao je na komemoraciji Birtley, koji je u Srebrenici dok je radio za televizijsku mrežu ABC i sam bio ranjen, a život mu je spasio lokalni liječnik Nedret Mujkanović.

Birtley je u subotu ustvrdio kako je u Srebrenici "politika žrvtovala pravdu" te dodao kako se slične stvari i zbivaju i danas, a kao primjer spomenuo je stradanja u Gazi.

Na tome je u svojoj poruci sudionicima komemoracije inzistirao i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji tvrdi da su zbivanja u Gazi dokaz da svijet nije naučio lekcije iz Srebrenice.

Temeljem rezolucije koju je 2024. godine usvojila Opća skupština Ujedinjenih naroda, 11. srpnja obilježava se kao Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici.

Iz Međunarodnog povjerenstva za nestale osobe (ICMP), institucije koja je uvođenjem metode DNK analize posmrtnih ostataka uspjela osigurati identifikaciju tisuća posmrtnih ostataka, istaknuli su kako su proglašenjem međunarodnog dana sjećanja Ujedinjeni narodi ponovno potvrdili važnost čuvanja činjenica utvrđenih u sudskim postupcima, odavanja počasti žrtvama, pružanja potpore preživjelima, ali suprotstavljanja negiranju genocida te sprječavanja veličanja osuđenih ratnih zločinaca.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković u subotu su u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici izrazili sućut obiteljima stradalih u srpnju 1995. u Bosni i Hercegovini osudivši taj zločin.

Milanović je na društvenoj mreži Facebook napisao kako odaje "najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici" te izražava "duboko suosjećanje s njihovim obiteljima". "Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira", poručio je Milanović.

Pritom je naglasio da je ključan doprinos tome dala rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda koja je zajamčila "da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano".

Plenković je pak izražavajući sućut obiteljima žrtava na društvenim platformama X i Facebook istaknuo da jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin.

"Žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Njegujući kulturu sjećanja, naša je dužnost graditi društva u kojima nema mjesta nasilju i u kojima se poštuje dostojanstvo svakog čovjeka", kazao je Plenković.

Dodao je da Hrvatska ostaje predana miru, stabilnosti i europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine u kojoj će "dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka".

Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova također je na društvenim mrežama izrazilo svoju solidarnost s preživjelima, obiteljima stradalih te Bosnom i Hercegovinom.

"Ostajemo predani promicanju mira, pravde i pomirbe. Genocid u Srebrenici ne smije se nikada zaboraviti. On je trajan podsjetnik na važnost čuvanja ljudskog dostojanstva i sprečavanja da se takve grozote ikada ponove", poručili su iz MVEP-a.