VIDEO Strava u Iranu! Najmanje 20 ljudi poginulo, deseci ozlijeđeni u dvije eksplozije

Iranska državna televizija izvijestila je o prvoj, a potom i drugoj eksploziji tijekom ceremonije u jugoistočnom gradu Kermanu, rekavši da je najmanje 20 ljudi ubijeno.

"Ogromna eksplozija dogodila se u blizini džamije Saheb al-Zaman, gdje se nalazi Solejmanijeva grobnica u Kermanu", objavila je državna televizija, dodajući kako se druga eksplozija dogodila nekoliko minuta kasnije, prenosi agencija France Presse.

Iranska agencija Nournews navodi kako je "nekoliko plinskih boca eksplodiralo na cesti koja vodi prema groblju te da vlasti prate situaciju".

Agencija SNN prenosi kako su vozila hitne pomoći na putu prema groblju, gdje su se radi obilježavanja Solejmanijeve smrti okupile stotine Iranaca.

Neke iranske novinske agencije javile su da je najmanje 50 ljudi ranjeno.

"Naši timovi za brzi odgovor evakuiraju ozlijeđene... Ali valovi gomile blokiraju ceste", rekao je Reza Fallah, čelnik Crvenog polumjeseca pokrajine Kerman za državnu televiziju.

