Može li Ukrajina sama proizvoditi moćne presretače za Patriot? Trump dao zeleno svjetlo, ali stručnjaci upozoravaju na surovu stvarnost

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će dopustiti Ukrajini da proizvodi presretače za protuzračni sustav Patriot, no potencijalni proboj za ukrajinsku protuzračnu obranu dolazi uz težak uvjet. Naime, za domaću proizvodnju presretača Patriot bile bi potrebne godine priprema, a ne rješenje koje bi odmah promijenilo stanje na bojištu.

Trump je rekao ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, na sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, da bi Ukrajina mogla dobiti licencu za vlastitu proizvodnju tih presretača, samo nekoliko dana nakon što je Kijev upozorio da nedostatak presretača Patriot ograničava njegovu sposobnost suprotstavljanja ruskim balističkim prijetnjama.

"Na taj se način ne možete žaliti da vam ne dajemo dovoljno. Rekao sam mu: 'Napravite ih sami'", rekao je Trump, a prenosi portal The War Zone (TWZ). Trump je međutim priznao da tvrtke Lockheed Martin i Raytheon još nisu bile obaviještene o tom prijedlogu.

Izazovi proizvodnje

Iako je Trump rekao da bi Ukrajina mogla brzo proizvoditi presretače, stručnjaci upozoravaju na velike prepreke, piše TWZ. Lockheed Martin trenutačno proizvodi oko 650 presretača PAC-3 MSE godišnje, dok se prema sporazumu s američkim Ministarstvom obrane planira povećanje kapaciteta na 2000 presretača godišnje.

Američki Institut za istraživanje vanjske politike (Foreign Policy Research Institute) naveo je da su za svaki presretač sustava Patriot (PAC-3) potrebna 24 mjeseca za proizvodnju projektila i 30 mjeseci za proizvodnju raketnog motora.

Analiza je utvrdila da su opskrbni lanci ključna ograničenja u tom procesu proizvodnje. Boeing proizvodi radarske glave za navođenje presretača PAC-3 MSE u jednom pogonu u Huntsvilleu u saveznoj državi Alabami, dok tvrtka Aerojet Rocketdyne, podružnica američke obrambene tvrtke L3Harris, isporučuje raketne motore.

Ukrajinski vlastiti napori

Ukrajina istovremeno razvija vlastitu sposobnost proturaketne obrane. Njihova tvrtka Fire Point radi na proturaketnom štitu temeljenom na njezinu presretačkom projektilu FP-7.x, o čemu smo već i pisali. Sustav je prošao demonstracijska ispitivanja, ali ovisi o radarima, zapovjednim središtima, sigurnim komunikacijama i glavi za navođenje razvijenoj u Europi.

Ukrajina bi se također suočila sa sigurnosnim izazovima. Raspršivanje proizvodnje oružja pomaže Ukrajini da preživi ruske napade, ali veliki pogon za proizvodnju presretača Patriot mogao bi postati meta za ruske balističke projektile. Umirovljeni pukovnik američke vojske David Shank upozorio je na potrebu zaštite osjetljive tehnologije i osoblja.

"Iz moje perspektive, apsolutno sam 100 posto zabrinut za Ukrajince i svakoga koga puste u te objekte", rekao je Shank, a prenosi TWZ.

Globalna potražnja i buduće koristi

Zalihe presretača Patriot opterećene su američkim potrebama, ukrajinskom potrošnjom i obvezama prema drugim savezničkim državama. Licencirana proizvodnja za Ukrajinu također nije bez presedana jer i Japan proizvodi presretače Patriot na temelju sporazuma s tvrtkom Lockheed Martin, dok Europa također širi proizvodne i remontne kapacitete za sustave Patriot.

Shank je rekao da će prijenos tehnologije i opskrbni lanci odrediti vremenski okvir proizvodnje tih presretača u Ukrajini.

"Mislim da će postojati birokratske prepreke koje treba prevladati. No naposljetku vjerujem da će prijenos tehnologije i opskrbni lanac odrediti tempo", zaključio je Shank.

Trump je Ukrajini također obećao dodatne presretače Patriot iz postojećih američkih zaliha. Međutim, ruska proizvodnja balističkih i drugih projektila naglašava ukrajinski problem. Ukrajinska obavještajna služba navela je da Rusija planira 2026. proizvesti stotine balističkih projektila tipa Iskander te dodatne projektile za sustave S-300 i S-400, dio kojih se može koristiti i za napade na zemaljske ciljeve.

Domaća industrija presretača Patriot ne bi odmah zaštitila Ukrajinu, ali bi dugoročno mogla imati stratešku vrijednost jačanjem nacionalne sigurnosti, poticanjem izvoza i pretvaranjem Ukrajine u važnog proizvođača oružja nakon završetka rata u Europi.