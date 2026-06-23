Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Upozorenje obavještajnog saveza

Moćni AI modeli sposobni za razorne kibernetičke napade na vlade i tvrtke udaljeni su samo nekoliko mjeseci

Piše B. V., 23. lipnja 2026. @ 09:02 komentari
Haker koristi umjetnu inteligenciju, ilustracija
Haker koristi umjetnu inteligenciju, ilustracija Foto: Getty Images
Obavještajne službe pet zemalja tvrde da se kibernetička prijetnja umjetne inteligencije razvija brže nego što se očekivalo i zahtijeva hitan globalni odgovor.
Najčitanije
  1. Zaplijena droge u Australiji - 1
    U Australiji

    Povijesna zapljena: U podzemnom bunkeru pronašli gotovo tri tone kokaina vrijednog pola milijarde eura
  2. Lana Jurčević, Filip Kratofil i Mayla Lily - 1 1:46 16
    šarmantni filip

    Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji
  3. Adalberto Carrasquilla
    potvrdio izbornik

    Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske!
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Muškarac likvidiran u kafiću u Beogradu
PROCURILA SNIMKA
U susjedstvu likvididiran muškarac koji je ranije uhićen u Zagrebu: Ubojica mu je pružio ruku, a onda...
Austrijancu u Saudijskoj Arabiji prijeti smrtna kazna
ZBOG NAPADA NOŽEM
Austrijancu prijeti smaknuće u Saudijskoj Arabiji: "Beč ga je pokušao vratiti, ali..."
Ivan Turudić: Najvažnije je da "Vatreni" prođu skupinu, Modrić je pojam
Komentirao i Modrića
Turudić otputovao na utakmicu: Otkrio tko mu je najdraži Vatreni, ali i prema kome gaji simpatije
Teslom se zabio u kuću i tvrdi da je auto bio na autopilotu, poginula žena: "Djeca su potresena"
Tragedija u SAD-u
Teslom se zabio u kuću i tvrdi da je auto bio na autopilotu, poginula žena: "Djeca su potresena"
Buknuo požar na jugu zemlje: Teren je nepristupačan, dignuti kanaderi
Hitna intervencija
Buknuo požar na jugu zemlje: Teren je nepristupačan, dignuti kanaderi
Nova prijevara širi se popularnom aplikacijom za transakciju novca
Sumnjivi poziv
Širi se nova prijevara, na meti aplikacija koju koristi puno Hrvata: "Pazite, ljudi, vrlo su uvjerljivi"
Povijesna zapljena u Australiji: U podzemnom bunkeru pronašli 2,7 tona kokaina vrijednog pola milijarde eura
U Australiji
Povijesna zapljena: U podzemnom bunkeru pronašli gotovo tri tone kokaina vrijednog pola milijarde eura
Projekt od 100 milijuna eura na čekanju: Izgradnja ključne ceste na otoku Krku zapela u birokraciji i planovima
Važan projekt na čekanju
Kilometarske kolone guše hrvatski Zlatni otok: Rješenje postoji, ali zapelo je - u papirima
Nova prijevara širi se popularnom aplikacijom za transakciju novca
Sumnjivi poziv
Širi se nova prijevara, na meti aplikacija koju koristi puno Hrvata: "Pazite, ljudi, vrlo su uvjerljivi"
Građani u Albaniji prosvjeduju i ruše gradilište luksuznog odmarališta
U ALBANIJI
Prosvjedi protiv luksuznog odmarališta na Jadranu: "Štitimo svoju zemlju, znoj naših roditelja, znoj naših baka i djedova"
DHMZ: Nastavak toplinskog vala
HRVATSKA SE PRŽI
Meteorolozi objavili posebno upozorenje: Pogledajte kad stiže osvježenje
Otkriven sadržaj poruka u slučaju nestale majke Savanne Guthrie
NOVI DETALJI ISTRAGE
Procurile jezive poruke otmičara majke poznate voditeljice
Kako je raditi na sezoni u Hrvatskoj? Srbijanska influencerica podijelila svoje iskustvo: "Neki dan je užas..." 7
sezonski rad
Srpkinja otkrila kako je raditi na sezoni u Hrvatskoj: "Sve ti je to u glavi"
Čeh jurio 253 km/h po autocesti A1 7
POZNATI DETALJI
Presretač na A1 zaustavio stranca koji je jurio 253 km/h: Policija objavila kako je kažnjen
Počelo obilježavanje Dana antifašističke borbe u Spomen-parku Brezovica 5
SPOMEN-PARK BREZOVICA
Državni vrh položio vijence povodom Dana antifašističke borbe
Morski pas teško ozlijedio ženu u Australiji 4
U AUSTRALIJI
Morski pas napao ženu u plićaku, morali su joj amputirati ruku
Započeli razgovori o Iranu u Švicarskoj, zasjenili ih novi napadi u Libanonu 4
Stigla izaslanstva
Trump u jeku pregovora u Švicarskoj podivljao: "Nećete se čak ni vratiti u svoju je*enu državu"
Milanović: Antifašistički pokret je neodvojiv od hrvatske povijesti 3
dan antifašističke borbe
FOTO Milanović u Brezovici: "Čudo da ovaj praznik postoji i da se do danas održava"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Povijesna zapljena u Australiji: U podzemnom bunkeru pronašli 2,7 tona kokaina vrijednog pola milijarde eura
U Australiji
Povijesna zapljena: U podzemnom bunkeru pronašli gotovo tri tone kokaina vrijednog pola milijarde eura
Projekt od 100 milijuna eura na čekanju: Izgradnja ključne ceste na otoku Krku zapela u birokraciji i planovima
Važan projekt na čekanju
Kilometarske kolone guše hrvatski Zlatni otok: Rješenje postoji, ali zapelo je - u papirima
Građani u Albaniji prosvjeduju i ruše gradilište luksuznog odmarališta
U ALBANIJI
Prosvjedi protiv luksuznog odmarališta na Jadranu: "Štitimo svoju zemlju, znoj naših roditelja, znoj naših baka i djedova"
show
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom 1:46 16
šarmantni filip
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji
Životna priča Enisa Bešlagića ispunjena je usponima i padovima
''to je za mene nemoguće''
Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži''
Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica Tena Sakar Vukić otkrila kako će izgledati obnova
za in magazin
Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica otkrila kako će izgledati obnova
zdravlje
Kronični prostatitis (upala prostate): Koji su simptomi?
Najčešća urološka dijagnoza
Kronični prostatitis (upala prostate): Koji su simptomi?
Nova studija usporedila psihodelike i antidepresive: Rezultati su iznenadili znanstvenike
Usporedili su rezultate dosadašnjih studija
Nova studija usporedila psihodelike i antidepresive: Rezultati su iznenadili znanstvenike
Dishidrotični ekcem: Ovaj tihi kožni poremećaj pogađa sve više ljudi – prepoznajte simptome na vrijeme!
Piše liječnik
Dishidrotični ekcem: Ovaj tihi kožni poremećaj pogađa sve više ljudi – prepoznajte simptome na vrijeme!
zabava
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Kao muha bez glave
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Oglas za apartman nasmijao društvene mreže, možete li pogoditi zašto?
LOL
Oglas za apartman nasmijao društvene mreže, možete li pogoditi zašto?
Natpis s Hvara nasmijao i zbunio vozače, kako ste ga vi protumačili?
Snašao se
Natpis s Hvara nasmijao i zbunio vozače, kako ste ga vi protumačili?
tech
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
Veliko otkriće
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
sport
Čuveni Brazilac tvrdi: Zvijezda Barce je pred bankrotom, zato odlazi u Al-Hilal ovog ljeta"
"Kako sam čuo..."
Čuveni Brazilac tvrdi: Zvijezda Barce je pred bankrotom, zato odlazi u Al-Hilal ovog ljeta"
Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske
potvrdio izbornik
Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske!
Vatreni zaobišli srpske Bele orlove: U Torontu dobili ekskluzivu
Činilo se da će...
Vatreni zaobišli srpske Bele orlove: U Torontu dobili ekskluzivu
tv
Crno more: Policija im je pomrsila planove – je li ovo dio plana?
CRNO MORE
Policija im je pomrsila planove – je li ovo dio plana?
Daleki grad: Napokon uživaju kao prava obitelj – jesu li pronašli sreću?
DALEKI GRAD
Napokon uživaju kao prava obitelj – jesu li pronašli sreću?
Tajne prošlosti: Svaka usluga košta - ona je pravi dokaz 0:44
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Svaka usluga košta - ona je pravi dokaz
putovanja
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja 4
Tjedni jelovnik
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja
Recept za zelenu šakšuku: Savršeni doručak koji se jede u bilo koje doba dana
Prefino!
Recept za zelenu šakšuku: Savršeni doručak koji se jede u bilo koje doba dana
Namještaj koji raste na drvetu: Neobičan projekt koji spaja prirodu i dizajn 5
Full Grown
Namještaj koji raste na drvetu: Neobičan projekt koji spaja prirodu i dizajn
novac
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Nedopušteni dogovor?
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
lifestyle
Ulična moda Zagreb traperice s volanima Alaia 2026. 5
Okretale su se glave
Traperice se mogu nositi i po velikim vrućinama - plavuša sa zagrebačke špice ima savršeni model
Ulična moda: Zadarsko izdanje u mini haljini i sandalama s debljim potplatom
IDEALNO ZA LJETO
Šetnja Zadrom u sjajnoj mini haljini, i sandale su pun pogodak
Kamena kuća s bazenom okružena umirujućom zelenom prirodom 13
Savršeno mjesto
Nema mramora, nema zlata, nema dizajnerskog namještaja. I oličenje je savršenstva.
sve
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom 1:46 16
šarmantni filip
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji
Čuveni Brazilac tvrdi: Zvijezda Barce je pred bankrotom, zato odlazi u Al-Hilal ovog ljeta"
"Kako sam čuo..."
Čuveni Brazilac tvrdi: Zvijezda Barce je pred bankrotom, zato odlazi u Al-Hilal ovog ljeta"
Ulična moda Zagreb traperice s volanima Alaia 2026. 5
Okretale su se glave
Traperice se mogu nositi i po velikim vrućinama - plavuša sa zagrebačke špice ima savršeni model
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene