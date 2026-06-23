Moćni AI modeli sposobni za razorne kibernetičke napade na vlade i tvrtke udaljeni su samo nekoliko mjeseci

Kibernetičke sigurnosne agencije iz saveza Five Eyes, koji uključuje Australiju, Kanadu, Novi Zeland, Veliku Britaniju i SAD, uputile su neuobičajeno upozorenje vezano za umjetnu inteligenciju. Oni tvrde da se očekuje kako će umjetna inteligencija u vrlo kratkom razdoblju temeljito promijeniti kibernetičke napade i obranu od istih.

U zajedničkom priopćenju objavljenom u ponedjeljak, agencije Australije, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Novog Zelanda i Kanade navele su da bi napredni sustavi umjetne inteligencije mogli preoblikovati kibernetičko ratovanje.

"Očekuje se da će napredni modeli umjetne inteligencije nadmašiti sadašnja očekivanja industrije, temeljno mijenjajući, i napadačke, i obrambene kibernetičke sposobnosti. Vremenski okvir nisu godine, nego mjeseci", upozorile su agencije Five Eyes saveza, prenosi The Guardian.

Agencije su navele da umjetna inteligencija može unaprijediti kibernetičku obranu, ali istodobno ubrzava brzinu, razmjere i sofisticiranost prijetnji. Sve sposobniji modeli mogu sniziti prepreke za zlonamjerne aktere te povećati brzinu i složenost kibernetičkih napada.

"Potrebna je reakcija na razini cijele industrije i cijelog društva. Kibernetički rizik više se ne može promatrati kao isključivo tehničko pitanje. To je temeljni poslovni rizik i odgovornost upravljačkih struktura", stoji u navedenom priopćenju saveza Five Eyes.

Fokus na Anthropicu

Navedena reakcija iz obavještajnih službi dolazi nakon odluke administracije Donalda Trumpa u lipnju da zabrani korištenje naprednih sustava umjetne inteligencije tvrtke Anthropic stranim državljanima, uključujući AI modele Fable i Mythos, uz obrazloženje da bi to predstavljalo rizik po američku nacionalnu sigurnost.

Olivia Shen, stručnjakinja za nacionalnu sigurnost i umjetnu inteligenciju s australskog Sveučilišta u Sydneyju, navela je da suvremeni generativni AI alati sve učinkovitije otkrivaju slabosti u softveru.

"Ono po čemu se najnoviji AI modeli razlikuju jest to što su vrlo dobri u generiranju iskorištavanja ranjivosti", rekla je Shen, prenosi The Guardian.

Dodala je i da bi još snažniji sustavi mogli biti vrlo blizu razvoja. "Mislim da moramo očekivati da je sljedeći Mythos ili sljedeći Fable odmah iza ugla", istaknula je Shen.

U ožujku je australska vlada potpisala neobvezujući memorandum o razumijevanju s tvrtkom Anthropic, kojim se promiče razmjena informacija i sigurnosni pristup razvoju umjetne inteligencije.