VIDEO Zapljenjeno više od 700 kilograma kokaina: Pažnju privukla zastava na paketima

Talijanska policija objavila je u utorak da je u luci Vado Ligure, na sjeverozapadu zemlje, zaplijenila čisti kokain procijenjene ulične vrijednosti od oko 245 milijuna eura, koji je bio skriven među pošiljkom banana. Ono što bi moglo biti zanimljivo je zastava koja se vidi na snimkama koje su službe objavile.

Riječ je o još jednom u nizu slučajeva u kojima krijumčari drogu skrivaju upravo u tropskom voću. U rashladnom kontejneru koji je iz Ekvadora stigao s desecima paleta banana pronađeno je oko 770 kilograma kokaina, raspoređeno u 650 paketa.

Nakon ranije zapljene droge u istoj luci, vlasti su pojačale nadzor nad lukom Vado Ligure, koju smatraju mogućom tranzitnom točkom za međunarodno krijumčarenje narkotika, piše CBS News.

Istražitelji ističu da je sve važnija uloga te luke u europskoj trgovini čini privlačnom i kriminalnim mrežama koje se bave krijumčarenjem. Naveli su da je riječ o jednoj od najvećih zapljena droge u toj luci posljednjih godina.

Policija je objavila i snimku na kojoj se vidi kako službenici izvlače pakete droge iz pošiljke banana. U par kadrova je na paketima snimljena i zastava Srbije, iako talijanske vlasti nisu objavile nikakve poveznice sa zemljom ili srpskim državljanima.

Nuovo maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel porto di Vado Ligure, a Savona: 800 kg di cocaina purissima sottratti alla criminalità. L’ingente partita di droga era abilmente occultata tra decine di pallet di banane,… pic.twitter.com/GtrQKVQhts — Il Viminale (@Viminale) July 22, 2026

Početkom ovog mjeseca policija je u istoj luci zaplijenila 340 kilograma kokaina, procijenjene ulične vrijednosti oko 120 milijuna eura.