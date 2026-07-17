Odvratni rasizam: Prikazali Filipince kao majmune

Filipini su oštro osudili državni China Daily zbog objavljivanja videa generiranog umjetnom inteligencijom koji prikazuje Filipince kao majmune, rekavši da su "rasističke" slike "uvredljive, uznemirujuće i neprihvatljive" te povlačeći čvrstu granicu protiv dehumanizirajuće propagande.

Manila je zahtijevala da se video objavljen na Facebook računu China Dailyja 10. srpnja ukloni. Kinesko veleposlanstvo u Manili nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Video prikazuje majmuna odjevenog u filipinsku odjeću kojem ruke koje predstavljaju Sjedinjene Države i Japan daju upute što da pjeva. Nakon što je nazvan "glupim", majmun je izvukao list s tekstom pjesme s riječima "arbitražna odluka Južnog kineskog mora" prije nego što je bačen u more i pogođen vodenim topom s broda.

Filipinski ministar obrane Gilberto Teodoro osudio je materijal kao ''prezrenu propagandu'' i ''sramotu za svaku državu koja tvrdi da provodi odgovorno regionalno vodstvo''.

Rekao je da epizoda otkriva ''slabost vlade koja pribjegava rasizmu, prijetnjama i proizvedenoj mržnji jer je potpuno propustila obraniti svoje smiješne tvrdnje razumom, dokazima ili zakonom''.

''Ovo ismijavanje zakonite arbitražne odluke iz 2016. i veličanje nasilja nad filipinskim narodom i vojnicima u videu otkrivaju moralni i intelektualni bankrot kineskog propagandnog stroja'', rekao je Teodoro kasno u četvrtak.

Video China Dailyja, generiran umjetnom inteligencijom, objavljen je 10. srpnja, što se poklopilo s filipinskim obilježavanjem 10. godišnjica značajne arbitražne presude kojom su poništene kineske tvrdnje u Južnom kineskom moru. Peking odbacuje presudu.

Oštra kritika Manile dolazi u vrijeme kada su odnosi između Filipina i Kine već napeti zbog napetosti u Južnom kineskom moru, uključujući ponovljene sukobe na moru, agresivne manevre kineskih brodova, sankcije Pekinga protiv Teodora, a nedavno i zbog plutajuće barijere koju je Kina postavila na ulazu u žestoko osporavani plićak Scarborough, a koja je kasnije uklonjena nakon filipinskih prosvjeda.