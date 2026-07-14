Maloljetnica silovana, pronađena kako bosa trči pored šume: Uhićen 29-godišnjak

Policija Zeničko-dobojskog kantona uhitila je muškarca zbog sumnje da je početkom srpnja na području Olova silovao maloljetnu djevojku.

Prema navodima bosanskohercegovačkih medija, riječ je o 15-godišnjoj djevojci koja je pobjegla iz doma s područja Prijedora. Također, bila je navodno i korisnica Ustanove Hum, koja se nalazi na Pofalićima. Navodno je s još dvije djevojčice, na njihov nagovor, otišla u selo Kamensko tog kobnog dana, gdje su bili u društvu mladića, kojom prilikom su konzumirali alkohol. Neslužbeno, djevojčicu je silovao mladić koji ima 29 godina.

Djevojčici je osumnjičeni, navodno, zaprijetio da će je ubiti ukoliko bilo što progovori, a majka jedne od djevojčica ju je pretukla. Uzimanjem brisa na liječničkom pregledu, utvrđeno je da je petnaestogodišnjakinja imala spolni odnos. Nakon stravičnog čina djevojčica je bila izbezumljena. Pronađena je bosa, u šorcu i u majici kako trči pored šume u večernjim satima.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona potvrdili su da je jedna osoba uhićena zbog postojanja osnova sumnje da je počinila kazneno djelo spolne zlouporabe djeteta starijeg od 15 godina, u skladu s Kaznenim zakonom Federacije BiH. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja policija će Tužiteljstvu dostaviti izvješće o prikupljenim dokazima.

O slučaju se oglasio i Centar za socijalni rad Prijedor, istaknuvši da zbog zakonske obveze zaštite privatnosti korisnika i činjenice da je riječ o maloljetnoj osobi ne može komentirati pojedinačne slučajeve, piše Dnevni avaz.